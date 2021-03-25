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"Ксюше ДТП пошло на пользу": доходы Собчак в разы увеличились из-за аварии в Сочи

Уже сейчас ясно: теледива останется только в плюсе

Смертельное ДТП в Сочи с участием Ксении Собчак не обсуждает только ленивый. Телеведущую обвиняют в том, что именно она спровоцировала аварию. Мол, опаздывая в аэропорт, Собчак подгоняла водителя, подталкивая его к нарушению ПДД.

Сама Ксюша не перестает это отрицать. А ее звездные друзья уверяют: Собчак сейчас, ой, как непросто. Никас Сафронов, например, заявил, что из-за ДТП теледива получила серьезную психологическую травму на всю жизнь.

Впрочем, есть и такие, кто понимает: ДТП пошло Собчак только на руку. Сейчас о ней вновь говорят все. В тусовке болтают, что у рекламодателей спрос на Собчак вырос после ДТП в разы. Ведь на сегодня ее страничка в Инстаграмме – одна из самых посещаемых. А это значит, что заказывая рекламу в данный момент у Собчак, о ней узнают больше людей. Кстати, берет теледива немало. Один рекламный пост у Ксюши стоит в районе семиста тысяч рублей.

В тусовке ходят слухи, что Собчак уже в самое ближайшее время может повысить и гонорары за выступления на корпоративах. Концертный промоутер Сергей Лавров также считает: она может это себе позволить.

- Если бы речь шла про обычный кассовый концерт, то доходы Собчак после этой аварии упали бы в разы, - говорит концертный промоутер Сергей Лавров. - Народ всегда встает на сторону потерпевшего. Всем сейчас жалко водителя, все уверены, что Ксения им управляла и сказала вылететь на «встречку». В общем, если бы в такое ДТП попали артисты, например, Полина Гагарина, Валерия или любой другой певец или артист, который зарабатывает именно на гастролях,- они однозначно несли бы серьезные финансовые потери, потому что люди бы просто перестали покупать билеты на их выступления.

У Собчак же потерь не будет. Более того, благодаря тому, что сейчас ее имя вновь на слуху, она сможет в финансовом плане только выиграть.

- Ксения работает на корпоративах, а всем заказчикам, как известно, очень важен статус артиста, - продолжает Лавров. – Я люблю повторять фразу Иосифа Пригожина, который всегда говорит: «Г..но рассосется, а имя останется». Сейчас Собчак опять на первых ролях. Все потрындят об этой аварии и забудут. А Ксюша продолжит ездить по корпоративам. У нее на самом деле много заказников, за каждый из которых она просит от 20 до 50 тысяч евро. В этой ситуации она даже выиграет. Потому что сейчас ее директора будут говорить: «Ксения переживает из-за аварии, не может ездить». А заказчикам она нужна, поэтому под шумок ей могут запросто повысить ценник».

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