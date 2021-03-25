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«Совсем крыша поехала»: москвичи в ярости от решения Собянина о коронавирусных ограничениях

В социальных сетях граждане российской столицы остались крайне недовольны мерами, которые объявил мэр Москвы

Фото: АГН Москва

Власти Москвы приняли решение ввести новые ограничения в связи с тяжёлой ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В период с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели, который ведут свою деятельность в Москве, обязаны перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы», - говорится в сообщении.

Исключение составляют работники медицинских учреждений, предприятий ОПК и некоторых отраслей стратегического значения.

Также жители Москвы старше 60 и граждане с хроническими заболеваниями должны перейти в режим самоизоляции. Отмечается, что ограничения не распространяются на вакцинированных граждан.

В социальных сетях граждане российской столицы остались крайне недовольны решением Сергея Собянина, о чем свидетельствуют комментарии под соответствующими новостями.

«Должны перейти? Никто тебе ничего не должен»;

«Указал… Крепостное право прям. Холопов запереть»;

«Это реально уже на цирк похоже»;

«Может цены в супермаркетах будем указами Собянина регулировать»;

«Государство: мы победили коронавирус.

Сейчас: какая-то фигня происходит после выборов»;

«Совсем крыша поехала». - пишут россияне.

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