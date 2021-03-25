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Официанты обязаны привиться до 1 января, пенсионеры снова дома и удалёнка: новые ковид-ограничения Собянина

Вакцинированным пенсионерам можно не изолироваться, а привитых сотрудников уже с меньшей вероятностью будут отправлять на работу из дома

Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своём сайте новый список ограничений, который вводится в столице на четыре месяца – с 25 октября по 25 февраля.

80% сотрудников сферы услуг должны уколоться до 1 декабря

Увеличиваются требования по обязательной вакцинации в сфере услуг. Не менее 80% штата должны получить прививку до 1 января 2022 года. При этом инъекцию первым компонентом они должны сделать до 1 декабря 2021 года.

Работающие пенсионеры имеют право на больничный

Всем пенсионерам старше 60 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, приказано соблюдать домашний режим. Под ним подразумевается нахождение по месту прописки или на садовых участках. Тем из пенсионеров, кто трудоустроен, дано право на оформление больничного. 

При этом все вышеперечисленное не касается пенсионеров, которые переболели коронавирусом за последние полгода или прошли вакцинацию.

Невакцинированных на дистанционку

Работодателей обязали перевести на удалённый режим не менее 30% сотрудников, среди которых должны быть в том числе все граждане старше 60 лет и имеющие хронические заболевания. Это не касается сотрудников, чьё нахождение на рабочем месте критически необходимо. В первую очередь на дистанционный режим предлагают переводить невакцинированных и не болевших ковидом граждан предпенсионного возраста.

Эти требования тоже не касаются вакцинированных и переболевших. А также не касаются медиков и представителей стратегических предприятий вроде «Росатома» и «Роскосмоса».

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