Работающие пенсионеры имеют право на больничный

Всем пенсионерам старше 60 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, приказано соблюдать домашний режим. Под ним подразумевается нахождение по месту прописки или на садовых участках. Тем из пенсионеров, кто трудоустроен, дано право на оформление больничного.

При этом все вышеперечисленное не касается пенсионеров, которые переболели коронавирусом за последние полгода или прошли вакцинацию.