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«Теперь со мной нельзя причащаться из одной чаши»: Чувашский экс-священник о том, как в церкви восприняли его рассказ об изнасиловании

Роман Степанов был лишен сана после требования раскрыть доходы всего руководства РПЦ, включая патриарха

Фото: скриншот YouTube-канала «Осторожно: Собчак»

Роман Степанов

Бывший чувашский священник Роман Степанов, которого лишили сана и отстранили от службы, поделился подробностями реакции клириков в его церкви на откровение об изнасиловании в детстве. 

  • Митрополия отстранила Романа Степанова от службы в сентябре 2021 года. Формально за блуд и употребление наркотиков, в чем он ранее покаялся. Но запрет был наложен после публичного обращения Степанова. Он потребовал раскрыть все доходы руководства РПЦ, включая патриарха.

Пятилетнего Степанова в 1995 году в детском саду подвергла сексуализированному насилию группа детей старшего возраста, дабы «опустить» по тюремным понятиям. Только спустя 26 лет Степанов написал заявление в полицию для расследования этого дела, в личном блоге рассказал эту историю и пояснил, что она деструктивно повлияла на все его дальнейшие отношения с миром.

После публикации истории Степанова к себе вызвал епископ Савватий из храма, где отец Роман был трудоустроен. Разговор с епископом тоже состоялся «по понятиям»: 

«Он мне сказал, что я “опущенный”, что я “обиженный”, теперь со мной нельзя причащаться из одной чаши. Теперь это непоправимый удар по всей Русской православной церкви. И отвернутся его чада, которые относятся к “блатным” и не будут поступать пожертвования от таких людей. Когда он это сказал, я понял, что меня будут из церкви выдавливать»

, – рассказал Роман Степанов в документальном фильме на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Экс-священник признался, что в момент этого разговора почувствовал то же, что и во дворе в детстве, когда произошло изнасилование: «Меня сторонились, после меня не пили, со мной за руку не здоровались. Называли “вафлером”».

Роман Степанов заявил, что не готов терпеть такого отношения ради целостности церкви:

«Это вопиющая несправедливость. Я не опущенный, я христианин, я еще пока священник, я гражданин Российской Федерации и я не живу по понятиям, я живу по законам моего государства, в котором я был рожден и патриотом которого я являюсь».
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