Подростки устроили «Игру в кальмара» у одной из школ Екатеринбурга

В Екатеринбурге подростки сыграли возле школы в «Тише едешь – дальше будешь» и «Сахарные соты» из нашумевшего сериала на Netflix «Игра в кальмара», сообщает E1.

Как рассказал порталу один из участников игры, она была организована для съемок видео на YouTube.

«Организаторы выбрали эту локацию, но потом начались проблемы с охранником. Поэтому мы сначала собрались на территории школы, но потом нам пришлось уйти с поля. Мы перешли на поле неподалеку, туда, где нет людей, чтобы никому не мешать. Сначала нам нужно было, как в сериале, пройти первое испытание – добраться до финиша. Те, кто «умирал», падали на землю. В итоге после первого испытания осталось человек 20, им выдали сахарные соты – началось второе испытание. Я его прошел, но мои друзья не прошли, поэтому я тоже ушел и не знаю, что было дальше», – сообщил собеседник портала.

Как отмечается, игроки были в белых костюмах, но зеленые, как в сериале. Зато костюмы охранников оказались аутентичными сериалу и в руках у них было оружие.