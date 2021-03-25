Космонавты на МКС, где идут съемки фильма «Вызов», проснулись из-за сбоя в российском модуле

Ночью на Международной космической станции (МКС) сработала сирена из-за сбоя в системе управления российского модуля «Звезда». Об этом сообщили космонавты во время переговоров с Землей, трансляцию вела NASA.

«У нас сейчас сработало оповещение (…) Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал (сирену – прим. ред.), чтобы они услышали», – цитирует РИА Новости слова космонавта Антона Шкаплерова, адресованные специалисту подмосковного Центра управления полетами.

Он добавил, что сирена сработала из-за временного пропадания готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля «Звезда».

Как позже сообщил экипажу специалист хьюстонского Центра управления полетами, никаких действий от них не требуется.

С 5 октября на МКС находится съемочная группа первого фильма, создаваемого в космосе, «Вызов». На борту, помимо космонавтов, находятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Их возвращение на землю должно произойти 17 октября.