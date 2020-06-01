Бунт в колонии строгого режима, побег информатора Gulagu.net во Францию: новости к утру 16 октября
Дайджест событий к утру субботы
Бунт в колонии Владикавказа из-за «утяжеления» режима
В организации беспорядков в колонии Владикавказа подозревают двоих осужденных. Предполагается, что именно они призвали остальных заключенных начать бунт в колонии №1, передает ТАСС со ссылкой на Следственное управление СКР в Северной Осетии.
«Интерфакс», ссылаясь на пресс-бюро ФСИН, отмечает, что бунт возник во время плановых обысков в штрафном изоляторе. Информированный источник агентства сообщает, что беспорядки стали ответом на ухудшение условий содержания в колонии: режима, проверок, условий передач и свиданий.
«Несмотря на то, что это колония строгого режима, условия всегда тут были облегченными и более комфортными, многие даже специально старались попасть именно на "Лесозавод". Но в последнее время, режим ужесточили, чтобы он соответствовал строгому, и, возможно, это не понравилось каким-то заключенным»
, – отметил другой источник агентства.
Уполномоченный по правам человека в регионе Тамерлан Цгоев отметил, что в ходе беспорядков ни один человек не пострадал. Омбудсмен отмечает, что УФСИН решило не подавлять бунт силой, а провести переговоры. По словам Цгоева, в беспорядках приняли участие 200 из 500 человек, отбывающих срок в учреждении.
Также известно, что во время беспорядков на территории колонии было отмечено небольшое возгорание, которое быстро потушили.
Gulagu.net добиваются убежища для Сергея, изъявшего кадры пыток в учреждениях ФСИН
Информатор правозащитного проекта Gulagu.net по имени Сергей прибыл в парижский аэропорт CDG. Об этом сообщает Владимир Осечкин, основатель правозащитного проекта.
«Молодой белорус, прошедший сам через пытки в ФСБ, пресс-хаты и переполненные камеры СИЗО, проработавший без оплаты 5 лет в самой известной российской пыточной ОТБ—1 Саратова, передавший секретный видеоархив ФСИН/ФСБ в правозащитный проект Gulagu.net, рискнувший жизнью чтобы спасти других и остановить страшные пытки, теперь в Европе»
, – пишет Осечкин в своем телеграм-канале. Сегодня, 16 октября, правозащитники будут в срочном порядке просить политического убежища для мужчины. По словам Осечкина, за Сергеем велась погоня сотрудниками службы внешней разведки и ФСБ.
Напомним, в руках правозащитников оказался огромный объем видеозаписей с предполагаемыми пытками заключенных из трех российских колоний. Массив данных пересек границу России, Владимир Осечкин выкладывает эти видео в цензурированном виде и ведет интервью с участниками съемок, включая самих «разработчиков», которые подвергали заключенных насилию.
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