Бунт в колонии строгого режима, побег информатора Gulagu.net во Францию: новости к утру 16 октября

Бунт в колонии Владикавказа из-за «утяжеления» режима

В организации беспорядков в колонии Владикавказа подозревают двоих осужденных. Предполагается, что именно они призвали остальных заключенных начать бунт в колонии №1, передает ТАСС со ссылкой на Следственное управление СКР в Северной Осетии.

«Интерфакс», ссылаясь на пресс-бюро ФСИН, отмечает, что бунт возник во время плановых обысков в штрафном изоляторе. Информированный источник агентства сообщает, что беспорядки стали ответом на ухудшение условий содержания в колонии: режима, проверок, условий передач и свиданий.

«Несмотря на то, что это колония строгого режима, условия всегда тут были облегченными и более комфортными, многие даже специально старались попасть именно на "Лесозавод". Но в последнее время, режим ужесточили, чтобы он соответствовал строгому, и, возможно, это не понравилось каким-то заключенным»

, – отметил другой источник агентства.

Уполномоченный по правам человека в регионе Тамерлан Цгоев отметил, что в ходе беспорядков ни один человек не пострадал. Омбудсмен отмечает, что УФСИН решило не подавлять бунт силой, а провести переговоры. По словам Цгоева, в беспорядках приняли участие 200 из 500 человек, отбывающих срок в учреждении.

Также известно, что во время беспорядков на территории колонии было отмечено небольшое возгорание, которое быстро потушили.