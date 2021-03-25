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Тариф «майнинговый». Добытчикам криптовалюты хотят повысить счет за электроэнергию

Минэнерго работает над повышением тарифов на электроэнергию для майнеров. Ранее на них жаловался глава Иркутской области

Фото: Global Look Press

Глава Министерства энергетики Николай Шульгинов заявил, что ведомство выступает за отдельные тарифы по оплате электроэнергии для россиян, которые занимаются майнингом криптовалюты. Сейчас государство не делает различий между ними и остальными гражданами и выставляет счета по единому ценнику.

«Для поддержания надежности и качества энергоснабжения считаем необходимым исключить возможность потребления майнерами электроэнергии по тарифам для населения», — заявил Шульгинов (цитата по ТАСС).

Минэнерго, по его словам, уже работает над этой проблемой.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался вице-премьеру Александру Новаку, что в этом году энергопотребление субъекта Федерации, по его оценкам, должно вырасти до 159% от прошлогоднего именно из-за майнеров, которые занимаются добычей криптовалюты «по-черному». Он попросил правительство начать регулирование этого рода деятельность, в том числе и тарифного.

Как писал ранее «Собеседник», согласно оценкам Кембриджского университета, после того как власти Китая запретили майнинг на официальном уровне, его доля в мировом объеме майнинга упала до нуля, хотя прежде КНР занимала первое место по этому показателю. Теперь Россия находится на третьем месте в мире по доле майнинга, уступая лишь США и Казахстану.

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