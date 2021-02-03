Главу «Альянса врачей»* Анастасия Васильеву приговорили к году ограничения свободы

Суд приговорил главу профсоюза медиков Анастасию Васильеву к году ограничения свободы по «санитарному делу». Об этом сообщили в пресс-службе московских судов в Telegram.

«Приговором Преображенского районного суда города Москвы от 14 октября 2021 года Васильева А.Е. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», – говорится в сообщении.

Наказание предусматривает, что Васильевой нельзя будет выходить из дома с 22:00 до 6:00, менять место жительства без согласования, выезжать за пределы Москвы, посещать массовые мероприятия, также она обязана два раза в месяц отмечаться в инспекции.

Перед выборами в Госдуму в сентябре Анастасия Васильева заявила о разрыве отношений с командой Навального. «Политические темы для меня теперь табу. Моя задача – сохранить организацию, помогать стране, людям, которые здесь живут, членам профсоюза. Моё решение никак не связано с общением или необщением с ФБК. Мы с ФБК полностью разорвали отношения и хотим помогать стране. А вот эти моменты, которые остались в прошлом, они остались в прошлом», – сказала Васильева.

«Санитарное дело» по статье 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических норм) возбудили после протестов 23 января. По версии московских властей, в протестах участвовало два десятка человек с коронавирусом, которые могли заразить других участников акции. Обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил предъявили к тем, кто, по мнению следствия, призывал к участию в протестах. Всего в деле было 10 обвиняемых, Васильева стала последней, кому был вынесен приговор.

*«Альянс врачей» признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента