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Вчера, в 22:44

Анастасия Васильева: «Политические темы для меня теперь табу»

Глава медицинского профсоюза, признанного иноагентом, впервые дала интервью после заявления о разрыве с командой Навального

Фото: скриншот

Анастасия Васильева

Глава профсоюза «Альянс врачей»* Анастасия Васильева впервые дала интервью после публичного заявления, в котором открестилась от команда Навального.

В разговоре с телеканалом «Дождь»** Васильева повторилась, что их деятельность использовалась для удовлетворения политических амбиций у команды политиков, которые понимали, что могут так заполучить поддержку медиков.

– ФБК*** нам оказывал юридическую и медийную поддержку, за что большое спасибо. <...> Но получалось так, что они нас поддерживали, а мы были вынуждены идти одной дорогой. По-другому невозможно было, – объясняет председатель профсоюза.

Когда организации были признаны иноагентами, поддержка резко упала, был заблокирован сайт «Альянса врачей», из-за чего прекратили поступать донаты.

– А у нас там иски врачей. Кто-то требует восстановления, кто-то ковидные выплаты. А кто будет все это вести. Очень много всего мы вели при поддержке ФБК, но тут у нас все встало, – рассказывает Васильева.

По словам врача, ей было «по-человечески обидно», когда её задерживали и угрожали СИЗО, не было даже медийной поддержки. При этом Анастасия отказывается связывать своё заявление с прошедшими выборами, хотя оно и было сделано за несколько дней до голосования.

«Политические темы для меня теперь табу. Моя задача – сохранить организацию, помогать стране, людям, которые здесь живут, членам профсоюза. Моё решение никак не связано с общением или необщением с ФБК. Мы с ФБК полностью разорвали отношения и хотим помогать стране. А вот эти моменты, которые остались в прошлом, они остались в прошлом»

, – говорит Васильева.

Глава профсоюза уверена, что «санитарное дело», в котором она является фигуранткой, вероятнее всего закончится для неё так же, как и для многих других – ограничением, но не лишением свободы. В этом случае она сможет продолжить профсоюзную работу.

*«Альянс врачей» признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента

** Телеканал «Дождь» признан Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

*** ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) признан иностранным агентом, экстремистской организацией, его деятельность запрещена в России.

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