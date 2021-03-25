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Антимонопольная служба выступила против обязательной предустановки ряда российских приложений

ФАС считает, что музыкальные приложения и маркетплейсы в России не нуждаются в помощи государства - предустанавливать их не стоит

Фото: Global Look Press

Российские маркетплейсы, а также программы для электронных и аудиокниг не нуждаются в дополнительном продвижении через обязательную предустановку на смартфоны и другие устройства, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом ведомство заявило в письме в Аналитический центр при правительстве, призвав исключить их из перечня обязательных к предустановке отечественных приложений, пишет «КоммерсантЪ».

В ФАС отмечают, что целью введения этого механизма было выравнивание позиций российских и зарубежных приложений на внутреннем рынке, однако отечественные компании в указанных сферах являются здесь лидерами и без дополнительной поддержки государства.

Собеседники газеты, впрочем, отмечают, что на рынке музыкальных сервисов доли подписчиков российских и иностранных компаний примерно равны, а предустановка пока вовсе не гарантирует рост спроса — пользователи могут просто удалить приложение с нового устройства.

В Ozon подход ФАС поддерживают, отмечая, что в любом случае подобное продвижение можно расценивать как бесплатную рекламу приложений: «При принятии подобных решений интересы рынка всегда должны быть выше интересов отдельных игроков. Предустановка фактически станет субсидией на маркетинговые расходы для конкретного маркетплейса», — говорит глава компании Сергей Беляков.

Теги: #ФАС

Рубрика: Общество

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