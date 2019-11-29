Apple сумел обойти закон об обязательной предустановке российского ПО на iPhone

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин сообщил о жалобах, поступающих на продукцию Apple, которая творчески подошла к исполнению вступившего в действие закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на устройства. В частности, он заявил, что при активации iPhone выдается ошибка при попытке открыть меню с установкой отечественного ПО, что его можно пропустить и что браузер Safari не предоставляет возможности поменять встроенную поисковую систему.

Как поясняет «КоммерсантЪ», предусмотрено несколько способов исполнения законодательства: поставить нужные приложения прямо на жесткий диск устройства, загрузить на рабочий стол иконки для скачивания или предусмотреть возможность скачать приложения при активации. Всего речь идет о предустановке 16 типов ПО.

Как поясняют эксперты, опрошенные газетой, отсутствие выбора поисковой системы действительно нарушает закон, а ошибка при попытке войти в меню установки отечественного ПО, вероятно, связана с техническими неполадками. А вот идея Apple разрешить пропускать установку лежит вполне в рамках закона, в котором про это ничего не сказано. «Возможность закрыть окно выбора не нарушает закон — нигде не указано, что этой возможности у пользователей быть не должно», — объясняет аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Напомним, что изначально принятие этого закона могло заставить Apple и вовсе уйти с российского рынка из-за политики не устанавливать на смартфоны приложения при продаже. Однако затем компания согласилась выполнять требования законодателя, хотя экспертное и бизнес сообщество выступали против принятия «закона против Apple».