Apple сумел обойти закон об обязательной предустановке российского ПО на iPhone
Apple предусмотрела возможность пропуска меню предустановки отечественного ПО. Оказалось, что так было можно
Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин сообщил о жалобах, поступающих на продукцию Apple, которая творчески подошла к исполнению вступившего в действие закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на устройства. В частности, он заявил, что при активации iPhone выдается ошибка при попытке открыть меню с установкой отечественного ПО, что его можно пропустить и что браузер Safari не предоставляет возможности поменять встроенную поисковую систему.
Как поясняет «КоммерсантЪ», предусмотрено несколько способов исполнения законодательства: поставить нужные приложения прямо на жесткий диск устройства, загрузить на рабочий стол иконки для скачивания или предусмотреть возможность скачать приложения при активации. Всего речь идет о предустановке 16 типов ПО.
Как поясняют эксперты, опрошенные газетой, отсутствие выбора поисковой системы действительно нарушает закон, а ошибка при попытке войти в меню установки отечественного ПО, вероятно, связана с техническими неполадками. А вот идея Apple разрешить пропускать установку лежит вполне в рамках закона, в котором про это ничего не сказано. «Возможность закрыть окно выбора не нарушает закон — нигде не указано, что этой возможности у пользователей быть не должно», — объясняет аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Напомним, что изначально принятие этого закона могло заставить Apple и вовсе уйти с российского рынка из-за политики не устанавливать на смартфоны приложения при продаже. Однако затем компания согласилась выполнять требования законодателя, хотя экспертное и бизнес сообщество выступали против принятия «закона против Apple».
Рубрика: Общество