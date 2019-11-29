РАТЭК попросила Путина не подписывать "закон против Apple" из-за недоработок

Ассоциация продавцов и производителей бытовой техники и компьютеров (РАТЭК) направила президенту РФ Владимиру Путину обращение, в котором призвала не подписывать закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ», передает «Интерфакс».

По мнению экспертов, принятие законопроекта приведет к нанесению ущерба всей отрасли, из-за него ослабнет конкуренция в сфере российского ПО и возникнет риск монополизации. Они также отмечают, что при работе над ним обсуждений с бизнесом и специалистами не проводилось. По их мнению, проект нарушает множество международных регулятивных документов, например договор о ЕАЭС, протокол о торговле услугами и принципы ВТО.

«Непродуманные правила предустановки могут повлечь существенные изменения структуры рынка, ограничения для россиян в ассортименте и современных технологиях и недовольство обычных пользователей. Важно, чтобы при разработке правил предустановки ПО были учтены текущие технические и экономические реалии российского рынка», — считают в РАТЭК.

В пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо» также заявили, что «чрезвычайно обеспокоены стремительным принятием законопроекта без консультаций с теми, кто будет нести ответственность за его соблюдение».

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Госдума приняла этот закон в третьем чтении. В связи с его принятием с 1 июля 2020 года продажа оборудования без российского ПО будет запрещена. Неформально его называют «законом против Apple», а сама компания Apple уже предупреждала, что может уйти с российского рынка в случае вступления новых мер в силу.