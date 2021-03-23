Видео: После победы над Словенией игроки сборной России поют в честь Карпина песню «Валера»
Вчера россияне обыграли словенцев и заняли первое место в групповом этапе отбора к ЧМ-2022
Сборная России по футболу накануне обыграла словенцев со счетом 2-1 в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 и заняла в группе Н первое место. В раздевалке после матча футболисты спели известную песню Афродиты «Валера» в честь главного тренера сборной Валерия Карпина.
Карпин просит оператора не выкладывать эту запись в интернет, однако, как говорится в пресс-службе сборной России, публикация все же была согласована с главным тренером.
Следующий матч сборной состоится 11 ноября, в нем сборная России встретится дома с командой Кипра.