Видео: После победы над Словенией игроки сборной России поют в честь Карпина песню «Валера»

Сборная России по футболу накануне обыграла словенцев со счетом 2-1 в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 и заняла в группе Н первое место. В раздевалке после матча футболисты спели известную песню Афродиты «Валера» в честь главного тренера сборной Валерия Карпина.

Карпин просит оператора не выкладывать эту запись в интернет, однако, как говорится в пресс-службе сборной России, публикация все же была согласована с главным тренером.