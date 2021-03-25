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Главное к 12 октября: Россия обыграла Словению, пожизненное лишение прав для пьяных, пошлины на пиво

Коротко о главных событиях к утру вторника

Сборная России по футболу обыграла словенцев в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 и заняла в группе Н первое место.

Встреча состоялась вчера в Мариборе, она завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян. В числе отличившихся игроков – Игорь Дивеев и Георгий Джикия. У сборной Словении забил Йосип Иличич. 

Следующий матч состоится 11 ноября, в нем сборная России встретится дома с командой Кипра.

МВД, Минздрав и Минюст обязали представить до 1 ноября предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей. Как сообщает «Коммерсант», вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам разработать предложения по введению уголовной ответственности за факт нахождения нетрезвым за рулем, а также пожизненно лишать прав за повторное нарушение (сейчас максимальный срок лишения – три года). 

Как отмечается, за нетрезвую езду прав будут лишать не только водителей автомобилей, но и при управлении всеми видами транспорта – колесного (автомобили), самоходного (снегоходы, спецтехника), водного (гидроциклы, лодки, яхты), а также авиационного и железнодорожного, также планируют ограничить возможность владения оружием. 

Союз российских пивоваров попросил министра экономического развития России увеличить ввозные таможенные пошлины на «пиво солодовое» и пивные напитки в размере 1 евро за литр, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее письмо председателя совета союза Даниила Бримана. 

Как отмечается, подавляющее большинство пивоваренной продукции завозится в Россию как «пиво солодовое», таможенная пошлина на нее составляет 0,018 евро (около 1,5 рубля) за литр. В свою очередь, пошлина на пиво солодовое в сосудах емкостью более 10 литров – 0,04 евро (порядка 3,3 рубля) за литр. В РСП заявили, что это «значительно меньше ставок ввозных таможенных пошлин на винодельческую и крепкую алкогольную продукцию, а также ставок на ввозимые в Россию сырье (солод, хмель), оборудование и комплектующие для пивоваренных производств».

Instagram начал тестировать систему, сообщающую своим пользователям о технических сбоях в приложении. 

«Мы тестируем новую функцию, с помощью которой мы будем уведомлять в ленте новостей от отключениях сети или технических проблемах, а также о том, когда они разрешены», – говорится в блоге Instagram. В соцсети отметили, что она будет отправлять уведомления не каждый раз, а тогда, когда заметит, что «люди в недоумении и ищут ответы».

Росгвардия предложила ужесточить проверки для выдачи лицензий на приобретение и использование оружия. В России подготовили законопроект, согласно которому МВД и ФСБ получат больше полномочий для проверки граждан перед выдачей им лицензии на приобретение оружия. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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