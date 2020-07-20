В России ужесточат контроль за приобретением оружия с помощью ФСБ и МВД

В России подготовили законопроект, согласно которому МВД и ФСБ получат больше полномочий для проверки граждан перед выдачей им лицензии на приобретение оружия. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Лицензию на приобретение оружия предлагается не выдавать гражданам Российской Федерации, в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел и (или) органами федеральной службы безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По результатам проверки уполномоченные лица смогут также лишать россиян уже действующих разрешений на хранение, ношение и использования оружия.

При этом в проекте закона не уточняется, будет ли каждый претендент на право владения оружием подвергаться дополнительной проверке.

Авторы инициативы считают, что такие нововведения помогут предотвратить попадание оружия в руки экстремистов, террористов, и тех, кто намерен использовать его в преступных целях.