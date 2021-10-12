В общепиты Москвы будут снова пускать по QR-кодам, если в сутки ковидом будут заболевать более 7 тысяч человек

Информированный источник, близкий к мэрии, заявил в разговоре с РБК, что QR-коды могут вернуться в столичные общепиты, если ежесуточный прирост заболевших коронавирусом поднимется до 7-9 тысяч человек в день.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснял, что сигналом для введения новых ограничительных мер в связи с пандемией становится заполняемость специальных коек на две трети.

Ранее уже сообщалось, что контроль за соблюдением антиковидных мер предосторожности усилят в ночных клубах. 13 октября глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк проведёт встречу с представителями этой индустрии.

Немерюк угрожал, что заведения начнут закрывать на 90 суток в случае нарушений.