В ночных заведениях Москвы ужесточат контроль за соблюдением антиковидных мер

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил об усилении контроля за соблюдением противоэпидемических мер в московских развлекательных заведениях, работающих в ночное время, передает ТАСС.

«Проверки в заведениях, которые работают в ночное время, будут усилены. Будем жестко наказывать и закрывать, если не начнут соблюдать меры», – заявил он.

Немерюк пояснил, что все заведения должны соблюдать требования Роспотребнадзора, то есть проводить термометрию сотрудников и посетителей на входе, расставлять столы на 1,5 м друг от друга, следить за соблюдением масочного режима посетителями и сотрудниками.

Он также напомнил о штрафах за нарушения антиковидных мер, которые достигают 1 млн рублей, в определенных случаях владельцам заведений грозит приостановление деятельности по решению суда.