Кашель Путина, коронавирус Леонтьева, терроризм Навального: новости к вечеру 11 октября
Дайджест событий к окончанию первого рабочего дня недели
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что ему заменили красную полоску на тюремной робе на зеленую. Это означает, что он перестал состоять на учете как склонный к побегу, но стал склонным к терроризму и экстремизму.
Позже заключенный политик поздравил главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова с получением Нобелевской премии, хотя до этого многие сторонники Навального негативно высказывались о таком награждении.
Общественность тем временем озабочена кашлем президента Владимира Путина. На совещании по развитию агропромышленного комплекса Путин несколько раз покашлял и пояснил, что «простыл» после спортивной тренировки на холодном воздухе, пишет «Интерфакс».
Отметим, что доказательная медицина давно признала, что сам по себе холод не может вызвать респираторного заболевания, если нет возбудителя – вируса или бактерии. Ранее Путин пребывал в самоизоляции, поскольку целый день провел с человеком, заболевшим коронавирусом.
Коронавирусом тем временем заболел певец Валерий Леонтьев. 72-летний артист доставлен в московскую клинику. Его состояние оценивается как среднетяжелое.
Британский таблоид опубликовал анонимное заявление, в котором российского разработчика вакцины «Спутник V» обвинили в плагиате схемы вакцины AstraZeneca. Но в Российском фонде прямых инвестиций, что курирует проект «Спутника», заявили, что эти утверждения – fake news. В РФПИ пояснили, что препараты строятся на разных платформах, российская вакцина сделана на человеческом аденовирусе, а британская – на аденовирусе шимпанзе. Подробнее можно прочитать здесь.
Два инцидента с поножовщиной произошло сегодня среди школьников. В Махачкале девятиклассник убил своего одноклассника во время драки ударом ножа. Возбуждено три уголовных дела, уволен директор лицея, где произошел инцидент, завуч по воспитательной работе. Директор доставлен в больницу с сердечным приступом. В Тульской области 10-летний школьник нанес удар ножом в живот своему 12-летнему приятелю.
В Конституционном суде рассмотрят вопрос о праве адвокатов и членом ОНК говорить с арестантами о пытках, которым те могут подвергаться. Ранее руководство некоторых СИЗО прерывало беседы, если заходила речь на подобные темы, руководствуясь поправками от 2018 года, позволяющим прерывать разговоры, «не относящиеся к обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых в местах принудительного содержания».
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