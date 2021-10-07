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Вчера, в 19:10

Олег Шеин: «Мы видим целый пакет очень опасных инициатив властей»

Депутат Астраханской облдумы, вице-президент общероссийского профсоюзного объединения Конфедерация труда России рассказал, в чем недостаток новых законопроектов власти

Фото: Global Look Press

– 5 октября правительство внесло в Госдуму законопроект о приватизации земель у водоёмов, – рассказывает Олег Шеин. – Авторы предлагают разрешить оформление в частную собственность участков земли во втором поясе зон санитарной охраны. Уверяют, что благодаря этому региональные бюджеты смогут дополнительно получить несколько десятков миллиардов рублей.

Ещё в марте наша партия («СР» – Ред.) высказывалась против этой идеи. Но власти продолжают её проталкивать.

Между тем, у консолидированного бюджета РФ сегодня нет недостатка в деньгах. Кроме того, есть ещё 14 трлн руб. (запредельная сумма, 14% ВВП!), находящихся в резервном фонде. Сумма, превосходящая все бюджеты субъектов России вместе взятых.

Но даже при нынешнем финансировании регионов эти потенциальные миллиарды – мизер: консолидированные бюджеты субъектов Федерации составляют порядка 9-10 трлн руб. Так что инициатива явно связана с другим. И точно не с заботой о бюджетах регионов.

Кроме того, надо чётко понимать: приватизация санитарных зон водоёмов далеко не во всех регионах повлечёт реальный финансовый приток – не везде есть территории, где капитал будет акрами скупать землю. Скорее всего, это будет недорогая для регионов приватизация.

Но она позволит людям, имеющим доступ к администрациям, отсечь население от воды. То есть для всей страны сегодня готовится то безобразие, которое мы наблюдали на Куршской косе в Калининградской области, где береговые зоны оказались во многом закрыты и для местных жителей, и для туристов. Короче, погоды в бюджетах регионов эти суммы не сделают, зато новация искалечит социальную среду и пагубно отразится на экологии.

К сожалению, дело не ограничивается одними водоохранными зонами, мы уже видим целый пакет очень опасных инициатив, окончательно убирающих остатки госрегулирования. Недавно, скажем, Минстрой РФ озвучил такую: при сносе аварийных домов давать людям не квартиры, а ипотеку...

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