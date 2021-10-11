«Мыслить как преступник»: В Красноярске полицейский помочился в подъезде

В одном из домов на улице Робеспьера в Краснодаре жители вызвали наряд полиции, которому было поручено прогнать бомжа. С этим полицейские справились успешно, однако оказалось, что подъезд стоило защищать не только от бездомного, но и от самих сотрудников МВД — один из них с чувством выполненного долга прежде чем уйти помочился на лестничной клетке, не обращая внимания на висящую над ним камеру видеонаблюдения.

Сперва запись со справляющим нужду стражем правопорядка облетела соцсети, затем добралась до местных СМИ, а там уже и до городского отделения полиции, где начали проверку инцидента: «В случае установления вины сотрудника он будет привлечен к установленной законом ответственности», — пояснили в пресс-службе ведомства порталу НГС.