«Мыслить как преступник»: В Красноярске полицейский помочился в подъезде
Хранитель закона сперва выгнал из подъезда бомжа, а потом доделал его работу. В соцсетях уже подозревают, что он работал на Госдеп
В одном из домов на улице Робеспьера в Краснодаре жители вызвали наряд полиции, которому было поручено прогнать бомжа. С этим полицейские справились успешно, однако оказалось, что подъезд стоило защищать не только от бездомного, но и от самих сотрудников МВД — один из них с чувством выполненного долга прежде чем уйти помочился на лестничной клетке, не обращая внимания на висящую над ним камеру видеонаблюдения.
Сперва запись со справляющим нужду стражем правопорядка облетела соцсети, затем добралась до местных СМИ, а там уже и до городского отделения полиции, где начали проверку инцидента: «В случае установления вины сотрудника он будет привлечен к установленной законом ответственности», — пояснили в пресс-службе ведомства порталу НГС.
«Чтобы поймать преступника нужно мыслить как преступник»,
— пишет один из комментаторов в соцсетях. Другие уже выдвинули теорию, что на видео вовсе не сотрудник МВД, а переодетые работники Госдепа или даже лично Джо Байден, решивший подпортить красноярцам жизнь. Ещё один пользователь предполагает, что полицейский просто «пометил» таким образом территорию.
«Это бомжи под прикрытием», — иронизирует другой комментатор.
Впрочем, нашлись в соцсетях и более скептично настроенные пользователи, которые допустили, что после такого «расследования» камеры в подъездах могут полностью запретить, а из-за съемки без согласия претензии могут возникнуть к местным жителям.