«Мы должны прекратить этот зоопарк»: Кравцов выступил за госсистему учета успеваемости

Отвечая на вопрос одного из участников Всероссийского экспертного педсовета, министр просвещения России Сергей Кравцов призвал отказаться от различных электронных систем учета успеваемости школьников и заменить их единой, федеральной.

Одной из главных причин сложившейся сейчас ситуации в этой сфере он считает постоянные смены таких систем.

«Вот этот определенный зоопарк и вот эта сменяемость [систем учета], мы должны это прекратить. И решение только может быть одно — это введение федеральной системы, государственной системы», — приводит слова главы ведомства ТАСС.

Кравцов отдельно объяснил, почему такая система может быть только государственная, а не частная: к ней «предъявляются все требования» по обеспечению информационной безопасности данных учащихся и по защите от взлома. Почему такие же требования не могут предъявляться к частным системам, он не пояснил.

Напомним, что ранее с требованием взять под контроль государства все образовательные ресурсы однозначно выступил президент России Владимир Путин.