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«Это все должно быть под контролем государства»: Путин о судьбе образовательных ресурсов

Президент считает, что неподконтрольные образовательные организации несут угрозу безопасности детей

Фото: Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что частные компании, работающие в сфере образования, не должны существовать без государственного надзора. Он призвал взять их «под контроль», что, по его же словам, не означает их полное «закрытие», а лишь ограничение свобод.

«Нужно лицензировать эту деятельность. Но точно совершенно, что это все должно быть под контролем государства. Это очевидная вещь», — пояснил президент (цитата по «Интерфаксу»).

Он объяснил это тем, что работа частных образовательных ресурсов без контроля со стороны власти может нанести вред детям, так как «плевать они хотели на судьбы людей и детей». По мнению Путина, при работе с такими организациями есть риск встретиться с доведением до суицида, детской порнографией и с прочей «информационной белибердой».

При этом глава государства добавляет, что взятие таких ресурсов «под контроль» не должно означать, «что мы должны свести до минимума здесь пространство свободы». Однако если не ограничить их, то компании смогут использовать персональные данные россиян, а за их сохранность, по словам Путина, «спросить можно» только с государства.

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