Рогозин рассказал о состоянии российской кинокоманды на МКС

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил в Twitter о хорошем состоянии актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые находятся сейчас на Международной космической станции (МКС), для съемок первого фильма в космосе «Вызов».