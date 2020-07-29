Рогозин рассказал о состоянии российской кинокоманды на МКС
Команда планирует вернуться на землю 17 октября
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил в Twitter о хорошем состоянии актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые находятся сейчас на Международной космической станции (МКС), для съемок первого фильма в космосе «Вызов».
Поздно вечером провели очередной сеанс видеосвязи с экипажем "Вызова" на #МКС— РОГОЗИН (@Rogozin) October 9, 2021
Врачи отмечают хорошее состояние здоровья участников космического полёта.
Полёт нормальный. Работают по заранее утверждённой программе. pic.twitter.com/Cvuv1c4JWQ
Команда прибыла на МКС 5 октября, съемки планируют завершить до 17 октября, после чего экипаж вернется на землю.