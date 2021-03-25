Кем на самом деле был пациент героини Юлии Пересильд в жизни

В кино, которое Юлия Пересильд и Клим Шипенко снимают на МКС, актриса играет роль врача, которая летит на орбиту спасать космонавта, который тяжело болен и ему нужна операция. В фильме – это операция на сердце, а Юлия Пересильд играет, соответственно, кардиохирурга. Ее зовут Женя, а у космонавта фамилия Иванов.

В реальности космонавта, которому стало очень плохо в космосе, звали Владимир Васютин. Эта история случилась в 1985 году, и режиссёр Клим Шипенко, снимавший кино «Салют 7», её, конечно, знает. Дело в том, что Васютин был командиром экспедиции «Салют 7» осенью 1985 года. Он летел на орбитальную станцию вместе с Георгием Гречко и Александром Волковым. Экспедиция должна была провести на орбите полгода, но Васютину пришлось вернуться спустя три месяца.

Подполковнику Васютину тогда было всего 33 года, и он уже 4 года был болен простатитом. Но болезнь свою скрыл, чтобы его не сняли с полёта. Чтобы как-то подавить процесс, подполковник занимался самолечением, и тесты не фиксировали недуг.

Простатит дал о себе знать буквально через пару недель после старта. И когда Васютина скрутили жестокие боли, ему пришлось признаться врачам. О болезни доложили в ЦУП. Ситуация внештатная. Васютин нарушил важный пункт «Положения о космонавтах СССР», обязывающий честно докладывать о состоянии здоровья.

Тем не менее ЦУП попытался выйти из положения, предложив космонавту услуги экстрасенса на удалёнке! Васютин, как настоящий космонавт, послал по-русски и экстрасенса, и ЦУП вместе с ним. Но работать он уже больше не мог.

Пришлось его внепланово возвращать на Землю. Он провёл в полете 64 дня.

На Земле был скандал, Васютин был отстранён от полётов, исключён из отряда космонавтов, и его едва не лишили звания Героя Советского Союза.

Умер он от рака предстательной железы.

ЦУП вынес свои уроки из этой трагической ситуации, и с тех пор всем космонавтам перед вылетом делается забор секрета простаты, который стали называть «проба Васютина».

Вот такая история.

Но для кино, конечно, сердечная болезнь подходит гораздо больше, чем простатит.