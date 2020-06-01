Юлия Пересильд взяла в космос рисунки и фотографии своих детей.

Состоялось историческое событие. Впервые в космос отправилась киносъемочная группа. Режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и командир корабля, космонавт Антон Шкаплеров уже находятся на МКС, где будут снимать фильм «Вызов». О том, как шла подготовка Юлии и кто провожал актрису в полет – в материале Sobesednik.ru.

Детали сценария фильма «Вызов» держатся в строгом секрете. Известно лишь, что это картина о девушке-враче, которая за месяц должна подготовиться к полёту и отправиться на МКС, чтобы спасти человека. Актрису на главную роль выбирали из многочисленных претенденток со всей России. В итоге самой лучше кандидатурой оказалась Юлия Пересильд. Артистка готовилась к знаковому событию четыре месяца. За это время она прошла тщательную медкомиссию и испытания, предназначенные для космонавтов.

- Для меня одним из эмоциональных и прекрасных потрясений стали наши полёты в невесомости, - призналась 37-летняя Пересильд меньше чем за сутки до своего отправления на МКС. – К сожалению, это было один раз, но мы преодолели сразу 20 «горок». У нас с собой были полные пакеты мешочков, так как нам говорили, что, когда мы полетим, нам будет очень плохо. Но, так получилось, что мы ничем не воспользовались. Это было прекрасно! Понимаете, человек летает… и пусть даже это было всего на протяжении 23 секунд…

Пришлось Юлии пройти и теоретическую часть. Однако, артистка призналась, что всю историю космоса за четыре месяца выучить было невозможно, поэтому в этом вопросе она продолжит разбираться по возвращению на Землю, которое запланировано на 17 октября.

- В последние дни перед отлетом на Байконур, мы посетили и домик академика Королева, и музей космонавтики, - поделилась Юлия. – Наслушались много интересных историй от космонавтов. Пожалею ли я, что согласилась на проект? На этот вопрос можно будет ответить, когда мы прилетим.

Для того, чтобы проводить Юлию в полет, на космодром Байконур прилетели её самые близкие люди: родители, бывший гражданский муж – режиссёр Алексей Учитель, а также дочери – 11-летняя Анна и восьмилетняя Мария.

- В космос я возьму с собой килограмм личных вещей, - рассказала Пересильд перед полётом. – Там будут фотографии, рисунки моих детей, какие-то колечки, серёжки друзей, которые таким образом захотели тоже частично побывать в космосе. Ну и, конечно, индикатором моей невесомости будет символ моего благотворительного фонда «Галчонок» - галчонок (игрушечный – Ред.), который полетит с нами.