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Юлия Пересильд взяла в космос рисунки и фотографии своих детей.

Пятого октября в 11:55 съемочная группа фильма «Вызов» отправилась на МКС

Фото: Instagram: @juliaperesild

Состоялось историческое событие. Впервые в космос отправилась киносъемочная группа. Режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и командир корабля, космонавт Антон Шкаплеров уже находятся на МКС, где будут снимать фильм «Вызов». О том, как шла подготовка Юлии и кто провожал актрису в полет – в материале Sobesednik.ru.

Детали сценария фильма «Вызов» держатся в строгом секрете. Известно лишь, что это картина о девушке-враче, которая за месяц должна подготовиться к полёту и отправиться на МКС, чтобы спасти человека. Актрису на главную роль выбирали из многочисленных претенденток со всей России. В итоге самой лучше кандидатурой оказалась Юлия Пересильд. Артистка готовилась к знаковому событию четыре месяца. За это время она прошла тщательную медкомиссию и испытания, предназначенные для космонавтов.

- Для меня одним из эмоциональных и прекрасных потрясений стали наши полёты в невесомости, - призналась 37-летняя Пересильд меньше чем за сутки до своего отправления на МКС. – К сожалению, это было один раз, но мы преодолели сразу 20 «горок». У нас с собой были полные пакеты мешочков, так как нам говорили, что, когда мы полетим, нам будет очень плохо. Но, так получилось, что мы ничем не воспользовались. Это было прекрасно! Понимаете, человек летает… и пусть даже это было всего на протяжении 23 секунд… 

Пришлось Юлии пройти и теоретическую часть. Однако, артистка призналась, что всю историю космоса за четыре месяца выучить было невозможно, поэтому в этом вопросе она продолжит разбираться по возвращению на Землю, которое запланировано на 17 октября. 

- В последние дни перед отлетом на Байконур, мы посетили и домик академика Королева, и музей космонавтики, - поделилась Юлия. – Наслушались много интересных историй от космонавтов. Пожалею ли я, что согласилась на проект? На этот вопрос можно будет ответить, когда мы прилетим. 

 Для того, чтобы проводить Юлию в полет, на космодром Байконур прилетели её самые близкие люди: родители, бывший гражданский муж – режиссёр Алексей Учитель, а также дочери – 11-летняя Анна и восьмилетняя Мария. 

- В космос я возьму с собой килограмм личных вещей, - рассказала Пересильд перед полётом. – Там будут фотографии, рисунки моих детей, какие-то колечки, серёжки друзей, которые таким образом захотели тоже частично побывать в космосе. Ну и, конечно, индикатором моей невесомости будет символ моего благотворительного фонда «Галчонок» - галчонок (игрушечный – Ред.), который полетит с нами.
Фото: Instagram: @juliaperesild

В тему

Пересильд предложили сменить профессию.

О том, как Юлия проходила кастинг на фильм «Вызов», рассказала ведущий психолог центра подготовки космонавтов Наталья Филиппова. 

- Нас было пять психологов, мы проводили спонтанные интервью, тестирования претенденток, - вспоминает специалист. – Юля оставила о себе особенное впечатление. Вошёл человек и будто бы своей энергией осветил все пространство. Сразу выделилась её цельная натура, сбалансированная сила. Это было единое мнение всех психологов.

  Наталья призналась, что она и все её коллеги болели именно за Юлию.

- Мы очень хотели, чтобы на дальнейших этапах она дошла до финишной прямой, - продолжает психолог. – Важно сказать, что у нас с коллегами глаз заточен на космонавтов, но тут к нам пришли люди из другой профессии. Но Юля, будучи актрисой, продемонстрировала нам целый комплекс личностных характеристик, способов взаимодействия с окружающей средой, которые подходят под определение «космонавт». Мы даже спросили у неё: «Может быть, возможна смена профессии?». Но она ответила: «Нет, всё-таки я – актриса!».
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