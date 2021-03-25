Врач связала рост смертности от COVID-19 в России с тяжелыми последствиями и несерьезным отношением

В России с конца сентября наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и фиксируются антирекорды по смертности, как рассказала врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа в интервью радио Sputnik, это происходит по двум причинам.

Первой причиной она называет более тяжелые последствиями COVID-19, чем раньше.

«Очень сильно обостряются при COVID-19 и диабеты, и сосудистые проблемы, обостряются сложные аутоиммунные заболевания, по типу ревматоидного артрита. Последствия после COVID-19 тяжелые, и смертность в этой ситуации получается выше», – отметила Лапа.

Вторая причина, по ее словам, это то, что люди еще не адаптировались к коронавирусу, при этом многие россияне привыкли к заболеванию и перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, в том числе масочный режим.

Врач считает, что если бы каждый сокращал свои контакты и относился к угрозе заражения серьезнее, то ситуация бы улучшилась.

«Самое главное при любой такой инфекции – соблюдение эпидемиологических условий. В метро из двадцати человек только двое в масках, а остальные – нет. Это играет большую роль, и смертность растет. Если бы мы продолжали соблюдать меры безопасности, меньше было бы контактов, а при любой эпидемии контроль над контактами – превыше всего. Мы их не контролируем, и это самое ужасное. Мы перевели коронавирус в разряд привычных раньше, чем он заслуживает. Это достаточно сложная инфекция, в этом вся беда», – пояснила она.