В Перми осенние каникулы начнутся раньше из-за эпидемиологической ситуации

Администрация города Пермь объяснила решение сдвинуть расписание осенних каникул «сезонными подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом», пишет «Интерфакс». В сообщении также отмечается возможность продления каникул, однако пандемия коронавируса в этом контексте не упоминается.

Таким образом, каникулы должны начаться в городе 25 октября. Когда они закончатся, будут определять в руководстве школ: «С учетом того, что на первую неделю ноября выпадают два праздничных дня, возможны варианты продления каникул на три дня», — поясняют в мэрии необходимость продлить сдвинутые каникулы.

В Пермском крае уже месяц идет плавный рост заболеваемости коронавирусом. Регион входит в десятку по числу заболевших за сутки. Сегодня эта цифра составила 536 человек. Из них 30 умерли от инфекции.