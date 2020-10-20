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Вчера, в 22:22

Норильск, Череповец и Новокузнецк возглавили рейтинг самых грязных городов РФ

Надзорные органы не учитывают при проведении проверок концентрацию загрязняющих производств в одном городе или регионе

Фото: Global Look Press

Последствия разлива топлива на норильской ТЭЦ-3

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова опубликовала в Instagram экологический антирейтинг городов России.

Ожидаемо первую строчку занял город Норильск. Следом расположились Череповец, Новокузнецк, Липецк, пгт Рефтинский на Урале, кузбасский Междуреченск, Магнитогороск, Воркута, Ангарск из Иркутской области и Уфа.

Экологические показатели в этих городах испорчены из-за концентрации металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических предприятий, использующих различные виды топлива.

Сами производства успешно проходят проверки по уровню выбросов, но надзорные органы не учитывают факт концентрации таких промышленных учреждений в городах и областях.

Теги: #экология

Рубрика: Общество

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