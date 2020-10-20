Норильск, Череповец и Новокузнецк возглавили рейтинг самых грязных городов РФ

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова опубликовала в Instagram экологический антирейтинг городов России.

Ожидаемо первую строчку занял город Норильск. Следом расположились Череповец, Новокузнецк, Липецк, пгт Рефтинский на Урале, кузбасский Междуреченск, Магнитогороск, Воркута, Ангарск из Иркутской области и Уфа.

Экологические показатели в этих городах испорчены из-за концентрации металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических предприятий, использующих различные виды топлива.

Сами производства успешно проходят проверки по уровню выбросов, но надзорные органы не учитывают факт концентрации таких промышленных учреждений в городах и областях.