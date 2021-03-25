Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 21:34

«У Путина уже готовы генеральские звания и большие ордена для киноэкипажа»: в сети иронизируют над полётом Пересильд и Шипенко на МКС

Россияне уверены, что затраченные на полёт деньги могли бы найти лучшее применение, а если уж кого и посылать на МКС, так ассенизатора

Во вторник актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, совершив полет на корабле «Союз МС-19», прибыли на Международную космическую станцию. Напомним, это первый «киноэкипаж» в истории человечества. Он отправился на станцию для съёмок фильма «Вызов». Это будет первая в истории лента с профессиональными актёрами в космосе.

Корабль стартовал к станции на ракете «Союз-2.1а» в 11:55 с космодрома Байконур. После полёта по короткой двухвитковой схеме, который занял чуть более трёх часов, «Союз» приблизился к МКС. Стыковка корабля со станцией произошла в 15:22 - на десять минут позже запланированного, из-за того, что система «Курс» не дала сделать это в автоматическом режиме. Командиру корабля Антону Шкаплерову пришлось перейти на ручной режим управления и самостоятельно «припарковать» корабль.

После проверки герметичности Пересильд, Шипенко и Шкаплеров перешли на борт МКС. Их встретили российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, которые также будут участвовать в съёмках, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, а также японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

В соцсетях, впрочем, особого восхищения происходящим нет, как минимум потому, что это дорогое удовольствие, которое ничем не обосновано кроме пиара. Люди уверены, что этим средствам могли найти более человечное применение.

«Узнавая про такие «шоу» всегда вспоминаются просьбы по ТВ прислать деньги по СМС на лечение детей, - пишет россиянин. - По этой же причине наши пенсионеры просрочку с помоек делят».

«Офигенно! Следующим предлагаю послать ассенизатора. Вы спросите зачем? Гальюн США чистить. Заметьте от моего предложения больше толка, чем от режиссёра в космосе», - предлагает читатель.

 «А кому нужны эти понты, более серьёзных задач нет?» - не понимает студент.

«Ну же! Есть тут патриоты ? Давайте все вместе: Пу-тин! Пу-тин! Пу-тин! Победа! Победа!» - иронизирует москвич.

«По прилёту на Землю, артистам дадут генеральская звания и большие ордена, коробочки с ними уже лежат на столе Путина. А если серьёзно, то этим полётом просто принизили труд космонавтов», - уверен петербуржец.

«Позор, позор космонавтики, ах да, ещё стоит отнять героев России у космонавтов, ведь ничего геройского в этом, как мы видим, нет! Раз парочка актёров справилась», - рассуждает пенсионер.

«Скука и показуха. Смотрел 3 мин. со старта и переключил», - остался недоволен шоу сибиряк.

«Пиар и только пиар, на выходе как обычно выйдет третьесортный фильм», - предполагает уралец.

«Зачем космонавты так долго готовятся к полётам, если пришла девушка, попрыгала на батуте, прокатилась на центрифуге, пару раз облачилась в скафандр и полетела в космос, нисколько не сожалея о том, что не готовилась, как пацаны-космонавты, годами?» - задаёт риторические вопросы Рогозину читатель.

«Дай бог, чтобы фильм хороший был. Но, кажется, вести героиню на станцию совсем необязательно и очень дорого. Но эти деньги наверняка можно снять целый фильм на земле», - даёт напоследок продюсерам здравую мысль россиянин.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 7 часов назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 5 дней назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 6 дней назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 12 минут назад

Актриса в космосе, глава саратовского УФСИН в отставке, Милонов с Джигурдой на ринге: новости к вечеру 5 октября

Общество 50 минут назад

Роман Вильфанд: «До 12 октября можно рассчитывать на хорошую погоду»

Политика 1 час назад

Вечные губеры. Кто из глав регионов губернаторов дольше всех во власти

Общество 1 час назад

«Решил закосить под судью Дредда и поплатился»

Общество 2 часа назад

Фигурант дела «Сети»* признался в двойном убийстве, а после рассказал о пытках

Политика 2 часа назад

«Лишь бы снова кого-нибудь не обнулила»: в сети иронизируют над Терешковой, которой открывать первое заседание новой Госдумы

Общество 3 часа назад

Прямая связь с МКС: какие эмоции пережила Юлия Пересильд

Общество 4 часа назад

Песков: В Кремле знают о публикации кадров с предполагаемыми пытками в колониях РФ

Общество 4 часа назад

День рождения Путина: стало известно, как президент будет отмечать 69-летие

Общество 5 часов назад

Тепло в сетях. Что ждёт россиян в морозы

Дмитрий Быков 6 часов назад

Велика Пандора, да дура

Общество 6 часов назад

Нижегородский прокурор потребовал признать «Мужское государство» экстремистской организацией

Политика 6 часов назад

Дело Александра Шестуна направлено в кассационный суд

Общество 6 часов назад

У корабля с Юлией Пересильд отказала система автоматического сближения с МКС

Политика 7 часов назад

«Это все должно быть под контролем государства»: Путин о судьбе образовательных ресурсов

Общество 7 часов назад

«Молодая шпана» КПРФ. Кто сметет Зюганова и возглавит компартию?

Общество 8 часов назад

Суд счел «неразумным» решение МВД о пожизненном запрете на въезд Идраку Мирзализаде

Общество 8 часов назад

"Первый" в космосе

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика