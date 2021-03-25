«У Путина уже готовы генеральские звания и большие ордена для киноэкипажа»: в сети иронизируют над полётом Пересильд и Шипенко на МКС

Во вторник актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, совершив полет на корабле «Союз МС-19», прибыли на Международную космическую станцию. Напомним, это первый «киноэкипаж» в истории человечества. Он отправился на станцию для съёмок фильма «Вызов». Это будет первая в истории лента с профессиональными актёрами в космосе.

Корабль стартовал к станции на ракете «Союз-2.1а» в 11:55 с космодрома Байконур. После полёта по короткой двухвитковой схеме, который занял чуть более трёх часов, «Союз» приблизился к МКС. Стыковка корабля со станцией произошла в 15:22 - на десять минут позже запланированного, из-за того, что система «Курс» не дала сделать это в автоматическом режиме. Командиру корабля Антону Шкаплерову пришлось перейти на ручной режим управления и самостоятельно «припарковать» корабль.

После проверки герметичности Пересильд, Шипенко и Шкаплеров перешли на борт МКС. Их встретили российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, которые также будут участвовать в съёмках, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, а также японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

В соцсетях, впрочем, особого восхищения происходящим нет, как минимум потому, что это дорогое удовольствие, которое ничем не обосновано кроме пиара. Люди уверены, что этим средствам могли найти более человечное применение.

«Узнавая про такие «шоу» всегда вспоминаются просьбы по ТВ прислать деньги по СМС на лечение детей, - пишет россиянин. - По этой же причине наши пенсионеры просрочку с помоек делят».

«Офигенно! Следующим предлагаю послать ассенизатора. Вы спросите зачем? Гальюн США чистить. Заметьте от моего предложения больше толка, чем от режиссёра в космосе», - предлагает читатель.

«А кому нужны эти понты, более серьёзных задач нет?» - не понимает студент.

«Ну же! Есть тут патриоты ? Давайте все вместе: Пу-тин! Пу-тин! Пу-тин! Победа! Победа!» - иронизирует москвич.

«По прилёту на Землю, артистам дадут генеральская звания и большие ордена, коробочки с ними уже лежат на столе Путина. А если серьёзно, то этим полётом просто принизили труд космонавтов», - уверен петербуржец.

«Позор, позор космонавтики, ах да, ещё стоит отнять героев России у космонавтов, ведь ничего геройского в этом, как мы видим, нет! Раз парочка актёров справилась», - рассуждает пенсионер.

«Скука и показуха. Смотрел 3 мин. со старта и переключил», - остался недоволен шоу сибиряк.

«Пиар и только пиар, на выходе как обычно выйдет третьесортный фильм», - предполагает уралец.

«Зачем космонавты так долго готовятся к полётам, если пришла девушка, попрыгала на батуте, прокатилась на центрифуге, пару раз облачилась в скафандр и полетела в космос, нисколько не сожалея о том, что не готовилась, как пацаны-космонавты, годами?» - задаёт риторические вопросы Рогозину читатель.

«Дай бог, чтобы фильм хороший был. Но, кажется, вести героиню на станцию совсем необязательно и очень дорого. Но эти деньги наверняка можно снять целый фильм на земле», - даёт напоследок продюсерам здравую мысль россиянин.