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Прямая связь с МКС: какие эмоции пережила Юлия Пересильд

"Для нас сегодня новым было всё"

Фото: instagram.com

Актриса Юлия Пересильд с борта МКС во время прямой трансляции, организованной Роскосмосом, рассказала о своих впечатлениях от полёта.

«Для нас сегодня новым было всё. Каждые десять секунд приносили что-то своё, новое. Мы только встретились со всеми, кто здесь уже живёт, на МКС, давно. Сейчас будем знакомиться. Мне всё ещё кажется, что я сейчас сплю».

Режиссёр Клим Шипенко добавил, что всё происходящее для них было приятным шоком: «Осознавание того, где мы находимся, я думаю, придёт со временем».

Ранее Собеседник рассказал о реакции российских знаменитостей на полет Юлии Пересильд в космос для съемок нового фильма.

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