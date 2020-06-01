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"Первый" в космосе

Оправдано ли вторжение шоу-бизнеса в космическую отрасль

Фото: Роскосмос

За выведенных на орбиту актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко грех не порадоваться и не пожелать им удачи. Но...

«Первый канал» развернулся за неделю до предполагаемого старта кинематографического космического корабля с актрисой и режиссёром на борту: отправил на Байконур свои передовые войска – корреспондентов, «Вечернего Урганта», и даже во время финала шоу «Голос 60+» были включения с космодрома.

Прямой эфир на всю страну, гигантское внимание, много пафоса, традиционного скорее для «Евровидения» или в крайнем случае какой-нибудь редкой приятной сенсации в футболе. В общем, чуть ли не Гагарин-2. "Байконур" тоже в шоке: ещё никогда проводы экипажа не были похожи на звёздную красную дорожку открытия кинофестиваля.

Кому-то, конечно, и там это всё жутко интересно. Но оправдана ли шумиха в целом? «Первый» только сейчас замеряет рейтинги, но уже понятно, что пиар такой ценой вряд ли был нужен космической отрасли. Та же Юлия Пересильд ещё во время земных сеансов связи с журналистами признавалась, что творческая среда, даже суровые киносъемки проходят в куда более свободном графике (можно и опоздать), по сравнению с жесткой дисциплиной Центра подготовки космонавтов. И если актриса и режиссер все-таки смогли привыкнуть к распорядку жизни режимного объекта, то режимные объекты присутствия в их работе телекамер и стремления сделать на каждом шагу шоу, кажется, так и не оценили.

Цель полета – производство эпизодов фильма «Вызов» - тоже отошла на второй план. А даже если и не отошла, то и тут просматривается пиар: ни один кинопроект не нуждается в том, чтобы на полгода изолировать режиссера и исполнительницу главной роли, капитально посадив их на изоляцию и центрифуги. При нынешних видеотехнологиях соорудить невесомость гораздо легче, а главное, дешевле, чем запускать людей в космос на реальную МКС.

С другой стороны, канал работает по своим законам. И если можно сделать шоу из бомбардировки Земли инопланетянами, они сделают. В конце концов засылать выпускников «Дома-2» в мексиканские бубеня, чтобы они там питались тараканами, - всё это уже всем наскучило, надо брать выше.

Это подход людей телевидения. В данном случае он победил. Иное дело — отряд космонавтов. Проект по иронии стал вызовом прежде всего для них. «Собеседник» уже писал о том, что из-за шоу-полёта никогда не сможет полететь в космос готовившийся к полёту Андрей Бабкин. Командир шоу-экипажа Антон Шкаплеров не только вынужден был взять на себя функции остальных «рабочих» членов экипажа, но и учить кинороль, которую для него время от времени переписывает Клим Шипенко. Да, даже командир на орбите частично будет занят съёмками. При этом он, как вышколенный военный, держится в тренде и пытается во время пресс-конференций найти плюсы в этом своём вряд ли уютном положении. В профессионализме Клима и Юлии сомневаться не приходится, но о том, насколько это разные профессии, они и сами уже не раз говорили.

Главный вопрос, который активно обсуждается после успешного выхода на орбиту, остаётся открытым: всё-таки нужна ли была вся эта эпопея за государственные деньги? Для чего она? Для популяризации космоса? Или всё-таки просто ради зрелища? 

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