Зюганов попросил Путина наказать тех, кто приказал задерживать сторонников КПРФ

На сайте КПРФ опубликовано открытое письмо председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова к президенту РФ Владимиру Путину. В письме лидер партии раскритиковал избирательную систему, электронные выборы и реакцию силовиков на встречи с депутатами 20 и 25 сентября.

«”Творцы” нынешней избирательной системы словно не понимают, что трёхдневное голосование и так называемые “электронные” выборы – это “двухфазная бомба”, которая рано или поздно может взорвать стабильность в обществе, которую патриотические силы создавали многие годы. Вместо налаживания конструктивного диалога с ведущей парламентской партией, усиливается административное давление на КПРФ, множатся факты полицейского преследования её активистов и сторонников. На глазах возрастают ничем не оправданная жестокость и размах этих силовых акций»

, – жалуется коммунист.

Говоря об акциях 20 и 25 сентября, Зюганов отметил, что подобный формат общения с аудиторией избирателей в их партии сочли возможным из-за неравного доступа политических партий к федеральным средствам массовой информации.

Политик настаивает, что оба дня были посвящены встрече с депутатами КПРФ, а этот формат мероприятия не требует уведомления. Но силовики привлекли более сотни участников встречи к административной ответственности по митинговым статьям.

Наиболее возмутительным Зюганов называет задержание руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме депутата Зубрилина. Он был доставлен в отделение полиции 1 октября. Ему вменяют незаконное проведение митинга.

«Прошу Вас, как гаранта Конституции, принять строгие меры, направленные на привлечение к ответственности должностных лиц, виновных в превышении своих полномочий»

, – обращается Зюганов к Путину.