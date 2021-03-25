В Воронеже арестовали женщину и мужчину, которые украли труп из могилы, а затем сожгли

Суд в Воронеже избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу о надругательстве над телами умерших. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

«По уголовному делу по ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения") суд избрал меру пресечения двум подозреваемым: мужчина 1962 года рождения арестован до 31 октября, а женщине 1985 года рождения избран домашний арест до 29 ноября», – рассказали в суде.

24 сентября в Воронеже полиция возбудила уголовное дело о надругательстве над телом умершего. Как сообщалось, в преступлении подозревают знакомую мужчины, которая выкрала труп с кладбища, чтобы исполнить его последнюю волю – молодой человек хотел, чтобы его кремировали после смерти.

Как уточняет ГТРК «Воронеж», инцидент произошел в середине августа, а инициатор преступления, 36-летняя женщина-нотариус, приходится усопшему бывшей женой. По ее словам, семья мужчины настояла на обычных похоронах. Тогда женщина вместе со своим возлюбленным поехала на Коминтерновское кладбище, где они выкопали тело ее экс-супруга, затем вывезли труп в село Ендовище Семилукского района и сожгли.