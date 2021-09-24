Женщина-огонь: знакомая мужчины выкрала его труп из могилы, а затем сожгла

В Воронеже полиция возбудила уголовное дело о надругательстве над телом умершего. В преступлении подозревают знакомую мужчины, которая выкрала труп с кладбища, чтобы исполнить его последнюю волю. Об этом сообщил «Вести Воронеж» источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник издания, парня, который умер от онкологии в конце лета, похоронили на Коминтерновском кладбище. Спустя некоторое время, когда отец умершего пришёл туда, он обнаружил странные следы и добился ее вскрытия. Однако, в гробу никого не оказалось.

По предварительным данным полиции, знакомая погибшего выкопала его труп, вывезла за город, а затем сожгла. Как отмечается, скорее всего у нее были сообщники. По сведениям издания, молодой человек хотел, чтобы его кремировали после смерти.

Официальных комментариев о случившемся от похоронного бюро, пресс-службы мэрии и ГУ МВД по региону пока нет.