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Опубликованы кадры погони и задержания подозреваемого в тройном убийстве в Гае

Предполагаемый убийца угнал автомобиль, а затем бросил его и попытался скрыться пешком

Фото: Соцсети

Полиция задержала подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Оренбургской области, после того как тот угнал автомобиль, сообщили в МВД России. 

Как рассказали в министерстве, в полицию города Орска поступило сообщение об угоне автомобиля. Сотрудниками ДПС было организовано его преследование. После погони злоумышленник бросил транспортное средство возле детского сада и скрылся на его территории.

Сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с ППС задержали мужчину. Им оказался подозреваемый в тройном убийстве в Гае. В настоящее время он доставлен в МУ МВД России «Орское», откуда будет передан в следственные органы для проведения с ним необходимых следственных действий.

Трое девушек были найдены мёртвыми 30 сентября. На телах погибших нашли множество ножевых ранений. Чтобы скрыть следы преступления, убийца устроил пожар. 

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