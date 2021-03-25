Опубликованы кадры погони и задержания подозреваемого в тройном убийстве в Гае

Полиция задержала подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Оренбургской области, после того как тот угнал автомобиль, сообщили в МВД России.

Как рассказали в министерстве, в полицию города Орска поступило сообщение об угоне автомобиля. Сотрудниками ДПС было организовано его преследование. После погони злоумышленник бросил транспортное средство возле детского сада и скрылся на его территории.