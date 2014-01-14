Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:18

Во Франции с 1950 года около 10 тысяч детей были растлены священниками

Церковная комиссия во Франции установила, что за растлением порядка 10 тысяч детей в стране стоят около трех тысяч священников

Фото: Global Look Press

Независимая комиссия по расследованию сексуальных преступлений в лоне церкви установила, что, начиная с 1950 года во Франции от 2,9 до 3,2 тысячи священников и других религиозных деятелей были замешаны в делах, связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними. Авторы исследования объяснили AFP, что это «минимальная оценка» (цитата по ТАСС).

Всего за это время жертвами священнослужителей стали порядка 10 тысяч детей. То есть в среднем на каждого педофила в рядах церкви приходилось не менее трех растленных детей. Эта информация была взята церковным органом из показаний свидетелей, а также из официальных источников, включая полицию, суды и саму церковь.

Окончательный доклад церковной комиссии должен выйти уже через неделю. Ещё весной этого года епископы Франции согласились, что церковь должна нести ответственность за подобные преступления совершенные её священниками. Появление такой комиссии в 2018 году было обусловлено многочисленными требованиями людей, пострадавших от сексуального насилия.

Теги: #церковь

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 3 дня назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 4 дня назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 6 дней назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Общество 23 минуты назад

«Ковид все прогнозы обманывает»: Предсказавший вспышку ковида Проценко удивился ей

Общество 25 минут назад

Ученые воссоздали лица древних египетских мумий

Общество 30 минут назад

Мы потеряли этот рынок: Сергей Полонский о космическом туризме

Общество 1 час назад

Министр заверил, что закрывать школы из-за ковида будут выборочно и лишь в крайнем случае

Происшествия 1 час назад

В Подмосковье начали проверку в приюте, где парализовало около 150 собак

Общество 1 час назад

Полиция изучит групповое избиение студента-сироты в общежитии техникума под Вологдой

Общество 2 часа назад

Кравцов: Госсовет поручил исключить из закона формулировку «образовательные услуги»

Общество 2 часа назад

Видео: Социальные сети пытаются понять, как самолет застрял под мостом

Общество 3 часа назад

Зеленский будет добиваться экстрадиции Саакашвили в Украину

Политика 3 часа назад

Около 70% СМИ Афганистана закрылись после прихода к власти талибов

Общество 3 часа назад

Что делать, если вам продали бракованный товар

Политика 4 часа назад

В стане врагов прибыло. Посол РФ уличила Болгарию в «антироссийском курсе»

Общество 4 часа назад

Смертность от COVID-19 продолжает расти, за сутки в России погибли 890 человек

Общество 4 часа назад

В Москве по просьбам жителей восстановили исторический фонтан с мишками

Происшествия 5 часов назад

Полиция установила подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае

Общество 5 часов назад

Психолог рассказала, как внешность, рост и вес влияют на карьеру и зарплату россиян

Политика 6 часов назад

Главное к 3 октября: Оборона дороже экономики, афганские смертники, Трамп против Twitter, Филиппины меняют власть

Политика 7 часов назад

Экс-министр Украины считает неизбежным кризис зимой из-за нехватки газа

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика