Во Франции с 1950 года около 10 тысяч детей были растлены священниками

Независимая комиссия по расследованию сексуальных преступлений в лоне церкви установила, что, начиная с 1950 года во Франции от 2,9 до 3,2 тысячи священников и других религиозных деятелей были замешаны в делах, связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними. Авторы исследования объяснили AFP, что это «минимальная оценка» (цитата по ТАСС).

Всего за это время жертвами священнослужителей стали порядка 10 тысяч детей. То есть в среднем на каждого педофила в рядах церкви приходилось не менее трех растленных детей. Эта информация была взята церковным органом из показаний свидетелей, а также из официальных источников, включая полицию, суды и саму церковь.

Окончательный доклад церковной комиссии должен выйти уже через неделю. Ещё весной этого года епископы Франции согласились, что церковь должна нести ответственность за подобные преступления совершенные её священниками. Появление такой комиссии в 2018 году было обусловлено многочисленными требованиями людей, пострадавших от сексуального насилия.