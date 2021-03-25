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Психолог рассказала, как не воспитать жертву педофила

Семейный психолог Анна Хныкина о том, как научить ребенка сопротивляться незнакомым людям

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Фото: @Pixabay

Педофилы уже которую неделю в топе новостей. Не успели в Тюмени похоронить 9-летнюю Настю Муравьеву, изнасилованную и убитую соседом, как в Кузбассе педофил убил двух девочек, а в Самаре отец малолетней жертвы расправился с серийным извращением.

Sobesednik.ru спросил семейного психолога Анну Хныкину, как родителям научить ребенка оказывать сопротивление педофилам.

- Все эти советы о том, чтобы не брать чужого дяденьку за руку не работают, если ваш ребенок не умеет говорить «нет», возражать, в том числе и своим родителям, - говорит Хныкина. - Важно воспитывать в ребенке способность к отставанию себя и возражению, к выражению собственного мнения. Часто ради собственного удобства ненамеренно родители подавляют ребенка. Недавно на отдыхе отеле я наблюдала ситуацию: папа на пляже в присутствии других людей опускал ребенка, кричал «Ты никто!», его поддерживала мама, и в конце заявил: «А теперь пошел и принес папе кока-колу». Такой ребенок не сможет оказать сопротивление и педофилы за версту видят таких детей.

По словам Хныкиной, родители должны выстраивать контакт с ребенком, чтобы он в любой ситуации мог к ним обратиться и о ней рассказать, чтобы он знал, что его мнение будет услышано. Если этого нет, то возразить педофилу, не пойти за ним или оказать более жесткое сопротивление при применении силы — закричать, привлечь к себе внимание других взрослых — не он сможет.

- Такие дети рано или поздно становятся жертвами: не педофилов, которыми часто выступают знакомые и даже родственники, так школьного буллинга, - заключает психолог. 

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