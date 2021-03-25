В Башкирии активисты с макетом АК-47 проверяют, готовы ли учебные заведения к шутингам

Двое мужчин, представившихся Айдаром и Русланом, записали на видео обращение, в котором, держа в руках охолощенный автомат АК-47, объясняют, что намерены пройтись по школам, вузам и колледжам башкирского города Ишимбай, чтобы проверить готовность служб безопасности учебных заведений и силовиков после шутингов в Казани и Перми.

«Сразу хочу объяснить всем спецслужбам, что это макет боевого автомата АК-47. Сегодня мы пройдем в Ишимбае по всем институтам, школам, колледжам, посмотрим, как они ждут террористов из-за терактов, которые были в Перми и Казани. Ничего личного», — поясняет в ролике, выложенном пабликом «Новости. Уфа Башкортостан», один из мужчин.

Он также демонстрирует, что в обойме автомата нет патронов, и обещает выложить полное видео со своим экспериментом в интернет.

В региональном главке МВД объяснили, что уже занимаются поиском этого человека. Его обещали задержать для дачи объяснений.