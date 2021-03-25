Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 10:15

В Башкирии активисты с макетом АК-47 проверяют, готовы ли учебные заведения к шутингам

Школы и вузы Ишимбая решили подвергнуть стресс-тесту на безопасность. Мужчины с муляжом АК-47 взялись обойти их все

Фото: Скриншот

Двое мужчин, представившихся Айдаром и Русланом, записали на видео обращение, в котором, держа в руках охолощенный автомат АК-47, объясняют, что намерены пройтись по школам, вузам и колледжам башкирского города Ишимбай, чтобы проверить готовность служб безопасности учебных заведений и силовиков после шутингов в Казани и Перми.

«Сразу хочу объяснить всем спецслужбам, что это макет боевого автомата АК-47. Сегодня мы пройдем в Ишимбае по всем институтам, школам, колледжам, посмотрим, как они ждут террористов из-за терактов, которые были в Перми и Казани. Ничего личного», — поясняет в ролике, выложенном пабликом «Новости. Уфа Башкортостан», один из мужчин.

Он также демонстрирует, что в обойме автомата нет патронов, и обещает выложить полное видео со своим экспериментом в интернет.

В региональном главке МВД объяснили, что уже занимаются поиском этого человека. Его обещали задержать для дачи объяснений.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 20 часов назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 день назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 3 дня назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Происшествия 54 минуты назад

Два коктейля Молотова бросили в здание правительства Мурманской области

Политика 1 час назад

Главное к 1 октября: 40 млрд брата главы Подмосковья, Лукашенко не извинился, арест топ-менеджеров Сбербанка

Политика 2 часа назад

Минюст признал, что «ОВД-Инфо» борется с «политическими преследованиями в России»

Общество 10 часов назад

Сухой и солнечный октябрь пообещал москвичам метеоролог

Общество 11 часов назад

Девятилетней студентке МГУ грозит отчисление за непосещаемость

Общество 12 часов назад

Одному из крупнейших ТЦ Москвы грозит закрытие из-за нарушений масочного режима

Общество 13 часов назад

«Верх цинизма!» В сети раскритиковали «подачки» в 20 тысяч перед учебным годом из средств материнского капитала

Общество 14 часов назад

Цены на электроэнергию будут расти на 5% в год

Политика 14 часов назад

«Делать акцию, на которую не придёт и 500 человек?» Московские коммунисты оставили улицу

Политика 15 часов назад

«​​Не волнуйтесь, выйду не позже 2051 года»: Навальный посмеялся над новым делом против него

Происшествия 15 часов назад

Под Оренбургом убиты студентки медколледжа.

Политика 15 часов назад

Беглый Доброхотов, посаженный Саркози и отрицающий реальность Песков: новости к вечеру 30 сентября

Политика 16 часов назад

Аркадий Любарев*: Вот и меня включили в реестр иноагентов

Политика 17 часов назад

Ошибки Ильи Сачкова. Кому перешел дорогу арестованный эксперт по кибербезопасности?

Общество 18 часов назад

Шеф-редактор The Insider* ответил на обвинение ФСБ в незаконном пересечении границы

Общество 18 часов назад

Сколько стоит тестирование идеи

Общество 19 часов назад

В Кремле заявили, что расширение реестра иноагентов не несет угрозы для СМИ

Происшествия 20 часов назад

Подозреваемые в убийстве трех студенток в Башкирии собираются сами прийти в полицию

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика