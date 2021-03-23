Путин отстранил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности уполномоченного по правам ребенка при президенте Анны Кузнецовой. Кто займет её место, не уточняется. Указ уже вступил в силу.

Причиной отстранения Кузнецовой стал её переход в Государственную думу, куда она избралась как одна из первой пятерки партии «Единая Россия». При этом кроме неё ни один из лидеров федерального списка партии в нижнюю палату парламента не пошел, отказавшись от мандата депутата.

По совам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, новой кандидатуры на должность детского омбудсмена глава государства на настоящий момент не выбрал: «Пока нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, определился ли Путин с заменой Кузневой. Это подтверждает и источник ТАСС.