Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:25

Путин отстранил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Анна Кузнецова больше не является детским обмудсменом из-за перехода в Госдуму. Кто её заменит, в Кремле пока не знают

Фото: Владимир Сахмеев, "Собеседник"

Анна Кузнецова

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности уполномоченного по правам ребенка при президенте Анны Кузнецовой. Кто займет её место, не уточняется. Указ уже вступил в силу.

Причиной отстранения Кузнецовой стал её переход в Государственную думу, куда она избралась как одна из первой пятерки партии «Единая Россия». При этом кроме неё ни один из лидеров федерального списка партии в нижнюю палату парламента не пошел, отказавшись от мандата депутата.

По совам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, новой кандидатуры на должность детского омбудсмена глава государства на настоящий момент не выбрал: «Пока нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, определился ли Путин с заменой Кузневой. Это подтверждает и источник ТАСС.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 1 день назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 дня назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 4 дня назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 47 минут назад

Техническая группа высказалась об основных версиях фальсификации онлайн-голосования

Без рубрики 1 час назад

На территории московской школы произошла стрельба

Политика 2 часа назад

Кремль раскритиковал блокировку «Комсомольской правды» в Беларуси

Политика 2 часа назад

Первая спорная инициатива новой Думы: хочешь ипотеку - вакцинируйся!

Политика 2 часа назад

«Репрессии каждый день!» Задержан лидер КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин

Общество 3 часа назад

ТАСС: Обвиненная в мошенничестве экс-замминистра Ракова могла сбежать на Украину

Политика 4 часа назад

Кадыров заверил, что после него и Путина Чечня все равно останется в составе РФ

Общество 5 часов назад

В Башкирии активисты с макетом АК-47 проверяют, готовы ли учебные заведения к шутингам

Происшествия 6 часов назад

Два коктейля Молотова бросили в здание правительства Мурманской области

Политика 7 часов назад

Главное к 1 октября: 40 млрд брата главы Подмосковья, Лукашенко не извинился, арест топ-менеджеров Сбербанка

Политика 8 часов назад

Минюст признал, что «ОВД-Инфо» борется с «политическими преследованиями в России»

Общество 16 часов назад

Сухой и солнечный октябрь пообещал москвичам метеоролог

Общество 16 часов назад

Девятилетней студентке МГУ грозит отчисление за непосещаемость

Общество 17 часов назад

Одному из крупнейших ТЦ Москвы грозит закрытие из-за нарушений масочного режима

Общество 18 часов назад

«Верх цинизма!» В сети раскритиковали «подачки» в 20 тысяч перед учебным годом из средств материнского капитала

Общество 19 часов назад

Цены на электроэнергию будут расти на 5% в год

Политика 20 часов назад

«Делать акцию, на которую не придёт и 500 человек?» Московские коммунисты оставили улицу

Политика 20 часов назад

«​​Не волнуйтесь, выйду не позже 2051 года»: Навальный посмеялся над новым делом против него

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика