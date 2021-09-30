Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 23:13

Девятилетней студентке МГУ грозит отчисление за непосещаемость

Отец Алисы Тепляковой Евгений поделился своими опасениями с журналистами

Фото: личный архив

Преподаватели девятилетней студентки факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Алисы Тепляковой якобы угрожали ей отчислением за непосещаемость и отказывались содействовать в досрочном окончании вуза, рассказал «Ленте.ру» её отец Евгений.

По его словам, семья столкнулась с сильным противодействием со стороны некоторых преподавателей и сотрудников МГУ.

"Видно, что еще ребенок": Как учится в МГУ 9-летняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова

Отец Алисы не стал называть по имени конкретных педагогов, но отметил, что такая позиция была озвучена «существенным количеством сотрудников».

– Она звучит так: мы ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперёд, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость, – уточнил он, однако добавил, что официальная позиция факультета – ситуация с Алисой решаема и никто её отчислять не будет.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 11 часов назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 день назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 3 дня назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 6 дней назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Общество 1 час назад

Сухой и солнечный октябрь пообещал москвичам метеоролог

Общество 2 часа назад

Одному из крупнейших ТЦ Москвы грозит закрытие из-за нарушений масочного режима

Общество 3 часа назад

«Верх цинизма!» В сети раскритиковали «подачки» в 20 тысяч перед учебным годом из средств материнского капитала

Общество 4 часа назад

Цены на электроэнергию будут расти на 5% в год

Политика 5 часов назад

«Делать акцию, на которую не придёт и 500 человек?» Московские коммунисты оставили улицу

Политика 5 часов назад

«​​Не волнуйтесь, выйду не позже 2051 года»: Навальный посмеялся над новым делом против него

Происшествия 5 часов назад

Под Оренбургом убиты студентки медколледжа.

Политика 6 часов назад

Беглый Доброхотов, посаженный Саркози и отрицающий реальность Песков: новости к вечеру 30 сентября

Политика 7 часов назад

Аркадий Любарев*: Вот и меня включили в реестр иноагентов

Политика 7 часов назад

Ошибки Ильи Сачкова. Кому перешел дорогу арестованный эксперт по кибербезопасности?

Общество 8 часов назад

Шеф-редактор The Insider* ответил на обвинение ФСБ в незаконном пересечении границы

Общество 9 часов назад

Сколько стоит тестирование идеи

Общество 10 часов назад

В Кремле заявили, что расширение реестра иноагентов не несет угрозы для СМИ

Происшествия 10 часов назад

Подозреваемые в убийстве трех студенток в Башкирии собираются сами прийти в полицию

Общество 10 часов назад

Опрос: примерно половина россиян не боятся четвертой волны коронавируса

Расследование 11 часов назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Общество 11 часов назад

МВД проверяет «Шанинку» по делу о мошенничестве экс-чиновницы Минпросвета

Политика 11 часов назад

Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика