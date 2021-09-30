Девятилетней студентке МГУ грозит отчисление за непосещаемость

Отец Алисы не стал называть по имени конкретных педагогов, но отметил, что такая позиция была озвучена «существенным количеством сотрудников».

– Она звучит так: мы ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперёд, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость, – уточнил он, однако добавил, что официальная позиция факультета – ситуация с Алисой решаема и никто её отчислять не будет.