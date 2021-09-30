Девятилетней студентке МГУ грозит отчисление за непосещаемость
Отец Алисы Тепляковой Евгений поделился своими опасениями с журналистами
Преподаватели девятилетней студентки факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Алисы Тепляковой якобы угрожали ей отчислением за непосещаемость и отказывались содействовать в досрочном окончании вуза, рассказал «Ленте.ру» её отец Евгений.
По его словам, семья столкнулась с сильным противодействием со стороны некоторых преподавателей и сотрудников МГУ.
Отец Алисы не стал называть по имени конкретных педагогов, но отметил, что такая позиция была озвучена «существенным количеством сотрудников».
– Она звучит так: мы ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперёд, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость, – уточнил он, однако добавил, что официальная позиция факультета – ситуация с Алисой решаема и никто её отчислять не будет.