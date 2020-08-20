Студенты первого курса факультета психологии МГУ поведали о необыкновенной одногруппнице — 9-летней девочке-вундеркинде Алисе Тепляковой. Как они говорят, им «жалко девчонку», невзирая на высочайший уровень ума, потому что сейчас заметно, что она ещё ребёнок.

«Она такая малая. Сейчас в коридоре с дымком игралась, который в аппарате с антисептическим средством. Сунет ручки — он дымит, и у неё экстаз», — рассказала о своих наблюдениях одна из однокурсниц.

Другая студентка подчеркнула, что как ребёнок Алиса совсем обычная, но ощущается, что ни в сад, ни в школу не ходила, так как поведение хромает и социализация несколько слабая. Об этом пишет «КП».