Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:35

"Видно, что еще ребенок": Как учится в МГУ 9-летняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова

Студенты первого курса факультета психологии МГУ рассказали о своей необычной одногруппнице — 9-летней девочке-вундеркинде Алисе Тепляковой

Фото: личный архив

Студенты первого курса факультета психологии МГУ поведали о необыкновенной одногруппнице — 9-летней девочке-вундеркинде Алисе Тепляковой. Как они говорят, им «жалко девчонку», невзирая на высочайший уровень ума, потому что сейчас заметно, что она ещё ребёнок.

«Она такая малая. Сейчас в коридоре с дымком игралась, который в аппарате с антисептическим средством. Сунет ручки — он дымит, и у неё экстаз», — рассказала о своих наблюдениях одна из однокурсниц.

Другая студентка подчеркнула, что как ребёнок Алиса совсем обычная, но ощущается, что ни в сад, ни в школу не ходила, так как поведение хромает и социализация несколько слабая. Об этом пишет «КП».

Фото: Instagram

Одногруппники привели в пример несколько ситуаций, когда героиня материала мешала на занятиях. К примеру, одногруппники посетовали, что во время удалённых занятий Алиса не выключала микрофон - педагог не один раз просил её выключить микрофон, так как на заднем фоне было очень шумно: семья проживает в однокомнатной квартире и у них ещё 6 младших детей. Помимо этого, Теплякова может перебить педагога, отвечать, когда её не спрашивают, высказываться не по теме, отрисовывать на электронной доске разные рисунки и другое.

Но студенты сообщают, что истинное удивление вызывает даже не поведение девочки, а поведение её отца, сопровождающего дочь на учёбе. Причём на первую же лекцию Евгений явился в шортах и футболке.

«Папа этот чрезвычайно своеобразный. Кругом нос сует, все снимает, бузит… Грубит однокурсникам дочери в социальных сетях!» - говорили о нем студенты.

Фото: Instagram

Подчеркнём, об Алисе Тепляковой заговорили в начале июля текущего года, она в свои 8 лет сдала единый госэкзамен (по физике, информатике, химии, биологии, русскому языку и арифметике), а следом ей выдали аттестат за 11-й класс. Своё образование она получала дома с родителями, а по окончании обучения по школьной программе она выбрала МГУ. Алиса смогла поступить в институт, но не прошла на бюджет. При всем этом утверждается, что диплом юная первокурсница планирует также получить раньше срока: через два года.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 4 часа назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 1 день назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 2 дня назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 4 дня назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 5 дней назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Происшествия 6 дней назад

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве семьи и подрыве отдела полиции под Воронежем

Общество 22 минуты назад

Полет на луну – ₽1,7 млрд, содержание властей – ₽1,5 трлн: новости к вечеру 23 сентября

Общество 1 час назад

Коммунист Бондаренко: как отбирали голоса у КПРФ и как их накажут за прорыв на выборах

Общество 3 часа назад

Вассерман раскритиковал систему образования в России. Первый выпад нового депутата

Политика 3 часа назад

Украина приняла закон об олигархах, им запретили финансировать партии и митинги

Политика 3 часа назад

Прокуратура требует заблокировать уже 173 ресурса из-за связей с Навальным

Политика 4 часа назад

Кандидаты объединились для борьбы с онлайн-голосованием

Общество 4 часа назад

СК поддержал идею об уголовном наказании за побуждающую к насилию информацию в интернете

Общество 4 часа назад

"Явные манипуляции". Алексей Ракша рассказал "Собеседнику" об изнанке выборов-2021

Общество 4 часа назад

В Питере чиновники назвали ученую "врагом России" и добились отмены её лекций

Общество 4 часа назад

Международные наблюдатели признали выборы в Госдуму честными. "Собеседник" узнал, кто они на самом деле

Общество 5 часов назад

Отечественный аналог TikTok может появиться в России к концу года

Политика 5 часов назад

Кремль призвал активнее использовать онлайн-голосование на выборах

Общество 5 часов назад

"Оскара им": В соцсетях смеются над социальной рекламой МВД против мошенников

Политика 6 часов назад

К Лобанову и Литвинович пришла полиция. Им заявили о запрете "встречи" коммунистов

Политика 6 часов назад

Брюханова нашла на графиках Венедиктова "обеденный" перерыв электронного избирателя

Общество 7 часов назад

В Москве число заболевших COVID-19 за сутки резко увеличилось – с 1991 до 3445

Общество 7 часов назад

Правительство снова выступило против индексации пенсий работающим пенсионерам

Общество 7 часов назад

Суд оставил в силе решение о признании Навального склонным к побегу

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика