"Видно, что еще ребенок": Как учится в МГУ 9-летняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова
Студенты первого курса факультета психологии МГУ рассказали о своей необычной одногруппнице — 9-летней девочке-вундеркинде Алисе Тепляковой
Студенты первого курса факультета психологии МГУ поведали о необыкновенной одногруппнице — 9-летней девочке-вундеркинде Алисе Тепляковой. Как они говорят, им «жалко девчонку», невзирая на высочайший уровень ума, потому что сейчас заметно, что она ещё ребёнок.
«Она такая малая. Сейчас в коридоре с дымком игралась, который в аппарате с антисептическим средством. Сунет ручки — он дымит, и у неё экстаз», — рассказала о своих наблюдениях одна из однокурсниц.
Другая студентка подчеркнула, что как ребёнок Алиса совсем обычная, но ощущается, что ни в сад, ни в школу не ходила, так как поведение хромает и социализация несколько слабая. Об этом пишет «КП».
Одногруппники привели в пример несколько ситуаций, когда героиня материала мешала на занятиях. К примеру, одногруппники посетовали, что во время удалённых занятий Алиса не выключала микрофон - педагог не один раз просил её выключить микрофон, так как на заднем фоне было очень шумно: семья проживает в однокомнатной квартире и у них ещё 6 младших детей. Помимо этого, Теплякова может перебить педагога, отвечать, когда её не спрашивают, высказываться не по теме, отрисовывать на электронной доске разные рисунки и другое.
Но студенты сообщают, что истинное удивление вызывает даже не поведение девочки, а поведение её отца, сопровождающего дочь на учёбе. Причём на первую же лекцию Евгений явился в шортах и футболке.
«Папа этот чрезвычайно своеобразный. Кругом нос сует, все снимает, бузит… Грубит однокурсникам дочери в социальных сетях!» - говорили о нем студенты.
Подчеркнём, об Алисе Тепляковой заговорили в начале июля текущего года, она в свои 8 лет сдала единый госэкзамен (по физике, информатике, химии, биологии, русскому языку и арифметике), а следом ей выдали аттестат за 11-й класс. Своё образование она получала дома с родителями, а по окончании обучения по школьной программе она выбрала МГУ. Алиса смогла поступить в институт, но не прошла на бюджет. При всем этом утверждается, что диплом юная первокурсница планирует также получить раньше срока: через два года.