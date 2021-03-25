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Вперед к светлому прошлому. Минстрой хочет отправить студентов на стройки

Замглавы Минстроя заявил, что к строительству туристической инфраструктуры будут привлекать студенческие отряды

Фото: Global Look Press

Заместитель министра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев заявил, что ведомство ведет переговоры о привлечении студенческих отрядов, чтобы покрыть дефицит рабочей силы при строительстве туристических объектов. Таким образом в правительстве намерены реализовывать федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры».

«У нас есть молодое поколение — строительные отряды, с которыми мы активно взаимодействуем», — пояснил ТАСС г-н Гордеев. 

По его словам, переговоры ведутся с некой организацией «Российские студенческие отряды». В её задачи входит формирование стройбригад и их распределение по строительным объектам.

Чиновник обратил внимание на то, что решать проблему нехватки рабочих рук также можно с помощью новых мигрантов, для которых следовало бы организовать специальные чартерные поезда.

Напомним, что проблема нехватки рабочей силы остро встала в России после начала пандемии коронавируса, когда трудовые мигранты начали испытывать сложности при въезде в страну. В правительстве уже предлагали для выхода из ситуаций привлекать к работам заключенных, а также пенсионеров.

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