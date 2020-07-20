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Правительство раскритиковало идею сдавать ГИА по желанию

Кабмин предоставил отрицательный отзыв на законопроект ЛДПР, разрешающий школьникам не сдавать ГИА после девятого класса

Фото: АГН "Москва"

Правительство Михаила Мишустина опубликовало отрицательный отзыв на законопроект депутата от ЛДПР Максима Зайцева, который предложил перевести сдачу государственной итоговой аттестации (ГИА) на добровольную основу. ГИА обычно сдают после девятого класса — его результаты могут учитываться при переходе в другую школу или в техникумы и колледжи.

Депутат Зайцев предложил сделать так, чтобы ГИА сдавали не все учащиеся, как это делается сейчас, а только желающие либо учащиеся, которые намерены уйти после девятого класса в колледж или техникум.

В правительстве полагают, что реализация данной инициативы приведет к ухудшению качества образования в России, а также что это противоречит концепции об обязательности среднего образования: «[ГИА] является гарантией качества образования и обеспечивает единство образовательного пространства и преемственность основных образовательных программ», — говорится в отзыве правительства.

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