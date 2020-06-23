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Правительство Мишустина против отчетности чиновников о покупке предметов роскоши

Кабмин не понял установок Рашкина, что именно считать предметом роскоши и почему доход нужно брать за два года, а не три

Фото: пресс-служба Госдумы

Михаил Мишустин

Правительство представило отрицательный отзыв на законопроект депутата КПРФ, председателя московского Горкома партии Валерия Рашкина, который предложил обязать государственных служащих отчитываться о приобретении ими предметов роскоши.

Как следует из отзыва кабмина, г-н Рашкин недостаточно конкретно описал, что имеется в виду под предметами роскоши, и это может вызвать сложности при правоприменении. В его инициативе говорится, что речь идет о предметах, стоимость которых превышает совокупные доходы чиновников: коммунист включил сюда предметы из драгметаллов и драгоценных камней, антиквариат и произведения искусства.

Другую проблему правительство увидело в том, что Рашкин предлагает снизить срок, за который будет считаться совокупный доход чиновника. Сейчас для составления отчетности стоимость покупки должна превышать доход за три года. В кабмине заявили, что не понимают, почему Рашкин хочет сократить этот срок до двух лет.

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