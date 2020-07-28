Следственный комитет возбудил уголовное дело против Навального о создании и руководстве экстремистским сообществом. Таковым суд признал «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена).

Под обвинение попали члены ФБК*. Кроме самого Навального, это Леонид Волков, Георгий Албуров, Иван Жданов, Любовь Соболь и другие соратники Навального. МВД РФ даже поместило Леонида Волкова в базу розыска. Там уже давно находится и Жданов.

Сам Навальный встретил очередное обвинение в колонии города Покров, где по решению суда ему придется провести еще 2 года. После окончания нового уголовного дела, к его сроку может прибавиться еще 10 лет.