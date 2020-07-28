33 дела Навального. Как и за что судили самого обвиняемого человека России
Кратко - о всех тяжбах оппозиционера
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Навального о создании и руководстве экстремистским сообществом. Таковым суд признал «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена).
Под обвинение попали члены ФБК*. Кроме самого Навального, это Леонид Волков, Георгий Албуров, Иван Жданов, Любовь Соболь и другие соратники Навального. МВД РФ даже поместило Леонида Волкова в базу розыска. Там уже давно находится и Жданов.
Сам Навальный встретил очередное обвинение в колонии города Покров, где по решению суда ему придется провести еще 2 года. После окончания нового уголовного дела, к его сроку может прибавиться еще 10 лет.
Самые громкие
#1. Дело “Кировлеса”
В мае 2011 года, в самый разгар “белоленточных” митингов, стало известно, что в отношении Навального возбуждено уголовное дело ("причинение имущественного ущерба"). По версии следствия, Навальный ввёл в заблуждение директора ГУП «Кировлес», склонив его к заключению невыгодного контракта.
10 апреля 2012 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления, но через месяц снова возобновлено по распоряжению руководства Следственного комитета.
18 июля 2013 года был оглашен приговор - 5 лет колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей. Навального взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО. В этот же день в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах прошли несогласованные митинги в поддержку Алексея Навального. Вечером того же дня стало известно, что прокуратура будет обжаловать взятие Навального под стражу в зале суда. На следующий день оппозиционер вышел на свободу. Спустя три месяца Кировский областной суд изменил обвинительный приговор, назначив Навальному условный срок.
#2. Дело «Ив Роше»
14 декабря 2012 года стало известно, что в отношении Алексея и Олега Навальных возбуждено уголовное дело. Поводом стало заявление руководителя российского подразделения косметической компании «Yves Rocher» Бруно Лепру.
По версии обвинения, фирма Алексея Навального ООО «Главное подписное агентство» организовывало грузовые перевозки почты по заведомо завышенной стоимости. Как утверждалось, в этом помогал Олег Навальный, который руководил департаментом одного из филиалов “Почты России”.
30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд приговорил Олега Навального к 3,5 годам колонии общего режима. Алексею дали 3,5 года условно. При этом, братья должны были заплатить более 4 миллионов рублей.
2 февраля 2021 года, после истории с вероятным отравлением, условный срок Алексею Навального был заменен на реальный. Сам оппозиционер был задержан в России и отправлен в покровскую колонию.
#3. Дело о клевете на ветерана
2 июня 2020 года телеканал Russia Today выпустил видеоролик, агитирующий за поправки в Конституцию, в которым среди прочих оказался 93-летний ветеран ВОВ Игнат Артёменко. Навальный раскритиковал агитацию, назвав участников “командой продажных холуев”, “позором страны” и “предателями”. Через две недели Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело по статье 128.1 (“Клевета”). В статусе единственного потерпевшего оказался ветеран войны.
20 февраля Навальный, уже будучи заключенным покровской колонии, был приговорен к штрафу 850 тыс. рублей.
Самые нелепые
#4. Дело “РосПила”
Одним из первых поводов к судебному разбирательству стал логотип проекта "РосПил" - изображение двуглавого орла с пилами в лапах. В 2010 году житель Пензы направил в милицию заявление о надругательстве над государственным символом. В возбуждении дела было отказано за отсутствием состава преступления.
#5. Дело фирмы «Аллект»
24 декабря 2012 года стало известно, что возглавляемая Навальным компания “Аллект” подозревается в хищении денежных средств, принадлежащих партии “Союз правых сил”. По версии следствия СПС перечислил “Аллект” около 100 миллионов рублей за рекламные услуги, которые та перевела на счета фирм-однодневок. Обе стороны отрицали факт хищения. Обвинение так никому и не предъявили.
#6. Дело “Яблока”
1 сентября 2015 года в суд на Навального подало Костромское отделение «Яблока». Партийцы потребовали 1 миллион рублей за утверждение, что костромское отделение принадлежит местному олигарху, вышедшему из «Единой России». Позже «Яблоко» отказалось от компенсации. Несмотря на это, суд обязал Навального опровергнуть публикацию в блоге и выплатить 36 тысяч рублей.
#7. Дело Павла Карпова
В мае 2016 года суд возбудил в отношении Навального дело о клевете. Пострадавшим стал бывший полицейский Павел Карпов. По мнению суда, Навальный неоднократно публиковал в блоге недостоверные материалы, которые опорочили честь и достоинство полицейского. В частности говорилось об обвинении в убийстве юриста Сергея Магнитского. Дело неожиданно закончилось ничем. Обвинение Навальному, который был в статусе подозреваемого, так и не предъявили.
По персональным искам
#8. Дело Владлена Степанова
Весной 2011 года Навальный процитировал в своем блоге результаты расследования фонда Hermitage Capital Management о причастности предпринимателя Владлена Степанова к хищению денежных средств. Несколько месяцев спустя Степанов подал иск на оппозиционера о защите чести, достоинства и деловой репутации. В качестве компенсации бизнесмен потребовал один миллион рублей. Суд удовлетворил иск частично, взыскав с Навального 100 тысяч рублей.
#9. Дело Константина Костина
Осенью 2013 года Навальный раскритиковал в своем блоге Фонд развития гражданского общества и его руководителя Константина Костина. Фонд был назван «специализирующимся на всякой чернухе, подделках, фальсификациях», а Костин - «аферистом». В феврале следующего года суд частично удовлетворил иск, взыскав с Навального 100 тысяч рублей. В мае Мосгорсуд подтвердил это решение, повысив компенсацию в 5 раз.
#10. Дело Сергея Неверова
Весной 2014 года зампред Госдумы Сергей Неверов подал на Навального иск о защите чести и достоинства. Причиной стала информация о незадекларированной подмосковной собственности, которую распространил Навальный. Суд удовлетворил иск, признав сведения недействительными.
#11. Дело Максима Ликсутова
В 2014 году глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов подал иск против Алексея Навального и Георгия Албурова на сумму 3,5 миллиона рублей. Причиной стала статья, в которой Навальный обвинял Ликсутова во владении незадекларированными акциями иностраннах компаний. Спустя четыре года суд признал Навального виновным и обязал его выплатить Максиму Ликсутову 600 тысяч рублей.
#12. Дело Дмитрия Саблина
В ноябре 2015 года в суд на Навального подал сенатор и глава движения “Антимайдан” Дмитрий Саблин. К иску присоединилась также и супруга чиновника. Семья потребовала с оппозиционера по 5 миллионов рублей каждому в целях возмещения морального ущерба.
Поводом стал пост Навального, где тот обвинял Саблина во взятках и махинациях, частью которых была женитьба на “дочери губернатора, укравшего миллиарды из бюджета Московской области”. Суд обязал Навального выплатить 408 тысяч рублей.
По искам от организаций
#13. Дело фирмы ООО «МПК»
В апреле 2013 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Алексея и Олега Навальных по заявлению гендиректора ООО «Многопрофильная процессинговая компания». По версии обвинения, братья вынудили МПК заключить невыгодный контракт с фирмой навального ООО «Главное подписное агентство», которое уже проходило по делу “Ив Роше”. Два дела были объединены в общее производство.
#14. Гражданское дело «Кировлеса»
31 июля 2015 года с гражданским иском против Алексея Навального выступил «Кировлес». Компания потребовала 16 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба. Никулинский районный суд Москвы иск удовлетворил частично, обязав Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева выплатить компании 2,1 млн рублей.
#15. Дело мясокомбината “Дружба народов”
В феврале 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск об ущербе для деловой репутации, который было подан к Навальному предприятием "Мясокомбинат "Дружба народов”. Причиной стало расследование оппозиционера о хищениях в Росгвардии. Суд обязал Навального удалить видеоролик и выплатить мясокомбинату судебные расходы в размере 3,3 миллионов рублей.
Дела виртуальные
#16. Дело о “Живом Журнале”
Во время домашнего ареста по делу "Кировлеса" Навальному был запрещен доступ в интернет. Несмотря на это, в «Живом журнале» оппозиционера продолжали появляться записи за подписью его жены и сотрудников ФБК (объявлена иноагентом и экстремистской организацией). Речь в них шла об украинском Евромайдане. В марте 2014 года Роскомнадзор заблокировал страницу Навального. Генпрокуратура пояснила, что это произошло из-за призыва к массовым беспорядкам.
#17. Дело о блокировке navalny.com
В феврале 2018 года команда Навального обвинила в коррупции чиновника Аппарата Правительства Сергея Приходько. Причиной стало интернет-расследование о его совместном отдыхе с крупным бизнесменом Олегом Дерипаской. В основу легли материалы из Instagram эскортницы Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка.
Олег Дерипаска подал в суд за публикацию материалов о его частной жизни. В результате обеспечительных мер сайт Навального оказался полностью заблокирован. Позже расследование о Приходько было удалено, а сайт исчез из реестра запрещенных.
Административные аресты
Алексей Навальный был неоднократно арестован из-за участия в уличных акциях.
- #18. 5 декабря 2011 года - на согласованном с властями оппозиционном митинге против фальсификации итогов выборов. Оппозиционер получил 15 суток.
- #19. В мае 2012 года Навальный получил 15 суток из-за неповиновение полиции, после того, как его задержали 9 мая на «народных гуляниях».
- #20. В феврале 2014 года во время акции осужденных по “болотному делу” Навальный был признан виновным в невыполнении законного требования сотрудника полиции - 7 суток.
- #21. В феврале 2015 года Навальный был арестован на 15 суток за раздачу листовок в метро.
- #22. В марте 2017 года Навальный получил 15 суток за сопротивление полицейским на антикоррупционной акции в центре Москвы.
- #23. В июне 2017 года оппозиционер был арестован на 25 суток за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций.
- #24. В октябре 2017 году Навальный получил 20 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.
- #25. 15 мая 2018 года Тверской районный суд дал Навальному 30 суток за организацию несанкционированной акции 5 мая.
- #26. В августе 2018 года Навального арестовали на 30 суток за повторное нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия из-за акции «Забастовка избирателей».
- #27. После выхода из спецприемника, Навальный был сразу же задержан. Вечером того же дня Симоновский районный суд Москвы приговорил его еще к 20 суткам ареста из-за публикации анонса акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября.
С 2011 по 2018 годы оппозиционер провел в спецприемнике 192 дня.
Дела Пригожина
#28. Дело “Московского школьника”
В феврале 2019 года команда Навального опубликовала расследование о массовом отравлении в детсадах и школах Москвы. В этом были обвинены компании ООО «Комбинат питания „Конкорд“», ООО «Московский школьник» и ООО ВИТО-1 и лично бизнесмен Евгений Пригожин. Весной «Московский школьник» подал иск в суд. Пищевой комбинат потребовал опровержение и компенсацию в размере 1,5 миллиардов рублей. Суд поддержал требования частично, обязав Навального выплатить 29,2 миллиона рублей. В результате ФБК (признан в России иноагентом и экстремистской организацией) перешел на другое юрлицо, а Навальному пришлось жить с заблокированными счетами.
#29. Дело о защите чести Пригожина
В 2020 году Пригожин подал иск на Навального в Люблинский суд Москвы. Причиной стал поста в Twitter, в котором утверждалось, что на связанные с оппозиционером счета поступил 1 млн руб. от Пригожина. Суд счел это клеветой и обязал Навального выплатить 500 тысяч рублей.
#30. Дело о защите чести Пригожина - 2
2 ноября 2020 года Евгений Пригожин подал иск на Навального и Милова в Черемушкинский суд Москвы с целью защиты чести, достоинства и деловой репутацией. Причиной стали обвинения в блоге на Ю-туб канале Навального. Суд взыскал по 30 тысяч рублей.
Незакрытые дела
#31. Дело о растрате пожертвований
29 декабря 2020 года Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против Навального по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Навального подозревают в том, что часть пожертвований была израсходована нецелевым образом - на приобретение личного имущества и оплату отдыха за границей. Дело еще не завершено.
#32. Дело об оскорблении судьи
Во время слушаний по “делу ветерана” Навальный несколько раз вступал в перепалку с судьей Верой Акимовой. В результате, Следственный комитет возбудил в отношении него дело об оскорблении судьи.
#33. Дело о создании экстремистского сообщества
Последнее обвинение стало самым суровым для Алексея Навального. По статье ч. 1 ст. 282.1 УК РФ ему может грозить до 10 лет лишения свободы. В этом случае, оппозиционер может выйти на свободу только после 2033 года - в возрасте 57 лет.