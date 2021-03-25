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Против Навального и его соратников возбудили новые уголовные дела

Они обвиняются в создании экстремистского сообщества, а также в призыве граждан к совершению противоправных деяний

Фото: Instagram @navalny

СК РФ возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом (часть 1 статьи 282.1 УК РФ) в отношении Навального, Волкова, Жданова и иных лиц и за участие в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК РФ) в отношении Соболь, Албурова, Шаведдинова, Гимади, П. Зеленского, Мулюкова и иных лиц. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как установило следствие, не позднее 2014 года Навальный, являясь учредителем «Фонда борьбы с коррупцией» (признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ), с целью осуществления экстремисткой деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя, подрыва общественной безопасности и государственной целостности России создал экстремистское сообщество и руководил им. В этот период к Навальному присоединились Волков и Жданов.

Указано также, что в целях расширения сферы преступной деятельности в 2017 году создано общественное движение «Штабы Навального» (признаны экстремистскими и ликвидированы на территории РФ) для осуществления деятельности сообщества в 37 регионах России, а в период с 2014 по 2021 годы в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах. 

Уточняется, что в целях пропаганды преступной деятельности в интернете ими были созданы сайты, каналы на YouTube, а также использовались социсети Twitter, Instagram и Facebook.

Как отмечают следователи, противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки. Также они, по версии СК, систематически проводили несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых осуществлялись призывы к экстремисткой и террористической деятельности.

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