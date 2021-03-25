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Повышение зарплат силовикам и тест для инвесторов: Какие еще законы вступят в силу с 1 октября

В Госдуме рассказали о восьми нововведениях в законодательстве

Фото: Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем телеграм-канале о нововведениях, которые ждут россиян с 1 октября. 

Отдельно он выделил закон, который позволит бесплатно сделать профилактическую прививку, включенную в национальный календарь. С октября вакцинироваться можно будет не только в государственной, но и в частной клинике. По словам спикера, новая норма даст россиянам возможность вакцинироваться у специалиста, которому они доверяют.  

Кроме того, Володин отметил закон о защите неквалифицированных инвесторов. Теперь перед сделками более ста тысяч рублей инвесторам необходимо будет пройти тестирование. Те, кто не сможет сдать тест, получат возможность вкладывать меньше этой суммы за одну сделку, но после специального уведомления о принятии на себя рисков. 

С 1 октября повысятся на 3,7% оклады контрактников, срочников, полицейских, таможенников и пожарных, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и некоторых сотрудников Фельдъегерской службы. 

Россияне получат бесплатный доступ к каналам первого и второго мультиплекса в интернете. Роскомнадзор при этом обеспечит единство содержания телеканалов во всех средах распространения, для чего установит соответствующие требования к программному обеспечению.

С начала октября выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут зачисляться только на карту «Мир»

Телефонные операторы теперь будут обязаны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах юрлицах и ИП, в частности, об используемом ими пользовательском оборудовании, факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений. 

Проектную документацию, которая получила положительное заключение от госэкспертизы и использовалась при строительстве или реконструкции объекта, будут признавать типовой, а сведения о ней попадут в госреестр.

С 28 октября документы о госрегистрации прав на недвижимость можно будет подавать через нотариуса. Для заявления на бумаге срок регистрации составит пять рабочих дней, в цифровом формате – три дня, при подаче через МФЦ – семь.

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