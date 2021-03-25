В Госдуму внесли законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать таксистами

Правительство внесло в нижнюю палату российского парламента пакет законопроектов, согласно которому лицам с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления запретят работать в такси и городском транспорте.

Проект федерального закона предусматривает ограничение на занятие трудовой деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, при осуществлении перевозок пассажиров легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта.

К работе не будут допущены лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение следующих преступлений: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Ограничения также затронут тех, кто совершал преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с УК РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств – членов ЕАЭС.

В пояснительной записке к документу говорится, что работники, трудовая деятельность которых непосредственно связана с управлением транспортными средствами при осуществлении перевозок пассажиров легковыми такси, автобусами, троллейбусами, трамваями и подвижным составом внеуличного транспорта, в срок до 1 марта 2023 г. должны будут представить работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. В случае их отказа работодатель должен будет обязан отстранить их от работы.

В случае принятия проекта изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2022 года.