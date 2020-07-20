«Не все монстры носят костюмы»: Очередная соцреклама от МВД, на этот раз в стиле хоррора

В описании ролика МВД приглашает на сеанс в «кинозал ужасов».

«Сегодня в программе классические хорроры напрямую из эпохи видеокассет и их герои – ведьма из лесной чащи, тысячелетний кровопийца граф и сумасшедший клоун, выучивший свои цирковые трюки во время гастролей по преисподней. Напугают ли вас эти создания тьмы? И именно их ли вам стоит бояться? Может быть до дрожи и холодной испарины вас напугает наш последний гость – настоящий гвоздь программы? НАСТОЯЩИЙ в самом прямом смысле. Потому что не все монстры носят костюмы… По правде говоря, мы вовсе не пытаемся вас напугать. Мы просто хотим, чтобы вы и ваши близкие были бдительнее и осторожнее», – написали в министерстве.

Признавайтесь, когда в последний раз вас напугал фильм ужасов так же, как эта социальная реклама.